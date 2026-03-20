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Iran L'Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei: «Bisogna creare insicurezza per i nemici»

SDA

20.3.2026 - 09:27

La Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, di cui non si hanno fotografie recenti
La Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, di cui non si hanno fotografie recenti
Keystone

«Il Ministero dell'Intelligence deve proseguire sulla sua strada, creando insicurezza per i nemici e sicurezza per i cittadini iraniani».

Keystone-SDA

20.03.2026, 09:27

20.03.2026, 09:29

Lo si legge in un messaggio attribuito alla Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, l'Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, in cui ha espresso le sue condoglianze al presidente Masoud Pezeshkian «per il martirio del ministro dell'Intelligence Esmaeil Khatib».

Nel messaggio pubblicato su Mehr News, l'agenzia di stampa iraniana semi-ufficiale di proprietà statale, Khatib viene descritto come «un veterano di guerra instancabile» che «ha profuso grandi sforzi per la causa della Rivoluzione Islamica».

Il messaggio è stato pubblicato quando di Khamenei non è ancora stata diffusa alcuna immagine o video verificato dalla sua nomina a nuovo leader della Repubblica islamica, e mentre circolano speculazioni sulle sue reali condizioni di salute dopo il coinvolgimento negli attacchi statunitensi e israeliani.

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