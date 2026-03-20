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Ticker Medio Oriente Khamenei: «Bisogna creare insicurezza per i nemici» - Ucciso il portavoce dei Pasdaran

Sara Matasci

20.3.2026

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno
La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. Il direttore del Centro nazionale antiterrorismo statunitense Joe Kent si è dimesso per protesta contro la guerra di Stati Uniti e Israele all'Iran (foto d'archivio).

Il direttore del Centro nazionale antiterrorismo statunitense Joe Kent si è dimesso per protesta contro la guerra di Stati Uniti e Israele all'Iran (foto d'archivio).

Immagine: sda

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. Il segretario iraniano del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, Ali Larijani sarebbe stato ucciso in un attacco aereo a Teheran (foto d'archivio).

Il segretario iraniano del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, Ali Larijani sarebbe stato ucciso in un attacco aereo a Teheran (foto d'archivio).

Immagine: sda

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. L'ambasciata Usa a Baghdad con i danni provocati dai droni.

L'ambasciata Usa a Baghdad con i danni provocati dai droni.

Immagine: sda

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. Il centro di riabilitazione dalle droghe di Kabul dopo il raid aereo.

Il centro di riabilitazione dalle droghe di Kabul dopo il raid aereo.

Immagine: sda

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. Petroliere ferme nello stretto di Hormuz viste da Khor Fakkan, negli Emirati Arabi Uniti (foto dell'11 marzo 2026).

Petroliere ferme nello stretto di Hormuz viste da Khor Fakkan, negli Emirati Arabi Uniti (foto dell'11 marzo 2026).

Immagine: sda

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. Un uomo al tramonto in uno spazio pubblico dove le persone sfollate a causa dei bombardamenti israeliani hanno piantato le tende lungo il lungomare di Beirut, in Libano, domenica 15 marzo.

Un uomo al tramonto in uno spazio pubblico dove le persone sfollate a causa dei bombardamenti israeliani hanno piantato le tende lungo il lungomare di Beirut, in Libano, domenica 15 marzo.

Immagine: KEYSTONE/AP Photo/Hassan Ammar

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. In questa foto satellitare fornita da Planet Labs PBC, l’isola iraniana di Kharg è visibile il 26 febbraio 2026.

In questa foto satellitare fornita da Planet Labs PBC, l’isola iraniana di Kharg è visibile il 26 febbraio 2026.

Immagine: KEYSTONE

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. Attacchi israeliani tornano a colpire Beirut, Libano.

Attacchi israeliani tornano a colpire Beirut, Libano.

Immagine: KEYSTONE

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato una risoluzione di condanna degli attacchi condotti dall'Iran.

Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato una risoluzione di condanna degli attacchi condotti dall'Iran.

Immagine: sda

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. Questa immagine tratta da un video fornito dalla TV di Stato iraniana mostra Mojtaba Khamenei, figlio della Guida suprema iraniana uccisa, che è stato nominato prossimo sovrano della Repubblica islamica, come annunciato dalle autorità lunedì 9 marzo 2026. 

Questa immagine tratta da un video fornito dalla TV di Stato iraniana mostra Mojtaba Khamenei, figlio della Guida suprema iraniana uccisa, che è stato nominato prossimo sovrano della Repubblica islamica, come annunciato dalle autorità lunedì 9 marzo 2026. 

Immagine: Keystone/Iran state TV via AP

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. Navi dirette verso lo stretto di Hormuz.

Navi dirette verso lo stretto di Hormuz.

Immagine: sda

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. Un missile iranianio in una foto d'archivio del 2009.

Un missile iranianio in una foto d'archivio del 2009.

Immagine: KEYSTONE

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. Proteste a Dallas, Stati uniti, contro la guerra in Iran lanciata da Donald Trump.

Proteste a Dallas, Stati uniti, contro la guerra in Iran lanciata da Donald Trump.

Immagine: KEYSTONE

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno
La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. Il direttore del Centro nazionale antiterrorismo statunitense Joe Kent si è dimesso per protesta contro la guerra di Stati Uniti e Israele all'Iran (foto d'archivio).

Il direttore del Centro nazionale antiterrorismo statunitense Joe Kent si è dimesso per protesta contro la guerra di Stati Uniti e Israele all'Iran (foto d'archivio).

Immagine: sda

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. Il segretario iraniano del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, Ali Larijani sarebbe stato ucciso in un attacco aereo a Teheran (foto d'archivio).

Il segretario iraniano del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, Ali Larijani sarebbe stato ucciso in un attacco aereo a Teheran (foto d'archivio).

Immagine: sda

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. L'ambasciata Usa a Baghdad con i danni provocati dai droni.

L'ambasciata Usa a Baghdad con i danni provocati dai droni.

Immagine: sda

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. Il centro di riabilitazione dalle droghe di Kabul dopo il raid aereo.

Il centro di riabilitazione dalle droghe di Kabul dopo il raid aereo.

Immagine: sda

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. Petroliere ferme nello stretto di Hormuz viste da Khor Fakkan, negli Emirati Arabi Uniti (foto dell'11 marzo 2026).

Petroliere ferme nello stretto di Hormuz viste da Khor Fakkan, negli Emirati Arabi Uniti (foto dell'11 marzo 2026).

Immagine: sda

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. Un uomo al tramonto in uno spazio pubblico dove le persone sfollate a causa dei bombardamenti israeliani hanno piantato le tende lungo il lungomare di Beirut, in Libano, domenica 15 marzo.

Un uomo al tramonto in uno spazio pubblico dove le persone sfollate a causa dei bombardamenti israeliani hanno piantato le tende lungo il lungomare di Beirut, in Libano, domenica 15 marzo.

Immagine: KEYSTONE/AP Photo/Hassan Ammar

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. In questa foto satellitare fornita da Planet Labs PBC, l’isola iraniana di Kharg è visibile il 26 febbraio 2026.

In questa foto satellitare fornita da Planet Labs PBC, l’isola iraniana di Kharg è visibile il 26 febbraio 2026.

Immagine: KEYSTONE

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. Attacchi israeliani tornano a colpire Beirut, Libano.

Attacchi israeliani tornano a colpire Beirut, Libano.

Immagine: KEYSTONE

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato una risoluzione di condanna degli attacchi condotti dall'Iran.

Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato una risoluzione di condanna degli attacchi condotti dall'Iran.

Immagine: sda

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. Questa immagine tratta da un video fornito dalla TV di Stato iraniana mostra Mojtaba Khamenei, figlio della Guida suprema iraniana uccisa, che è stato nominato prossimo sovrano della Repubblica islamica, come annunciato dalle autorità lunedì 9 marzo 2026. 

Questa immagine tratta da un video fornito dalla TV di Stato iraniana mostra Mojtaba Khamenei, figlio della Guida suprema iraniana uccisa, che è stato nominato prossimo sovrano della Repubblica islamica, come annunciato dalle autorità lunedì 9 marzo 2026. 

Immagine: Keystone/Iran state TV via AP

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. Navi dirette verso lo stretto di Hormuz.

Navi dirette verso lo stretto di Hormuz.

Immagine: sda

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. Un missile iranianio in una foto d'archivio del 2009.

Un missile iranianio in una foto d'archivio del 2009.

Immagine: KEYSTONE

La guerra in Iran al suo 16esimo giorno. Proteste a Dallas, Stati uniti, contro la guerra in Iran lanciata da Donald Trump.

Proteste a Dallas, Stati uniti, contro la guerra in Iran lanciata da Donald Trump.

Immagine: KEYSTONE

Sabato 28 febbraio, Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco «preventivo» contro l'Iran nel quale è rimasta uccisa la Guida Suprema Ali Khamenei. Al suo posto è stato eletto, domenica 8 marzo, il figlio Mojtaba, rimasto ferito nei raid del 10 marzo. Tutti gli aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente nel live-ticker di blue News.

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Keystone-ATS, Redazione blue News

20.03.2026, 10:09

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Sabato 28 febbraio Israele e gli USA hanno attaccato l'Iran, uccidendo la Guida Suprema Ali Khamenei.
  • Al suo posto è stato eletto il figlio Mojtaba, che è rimasto ferito martedì 10 marzo nei raid americani-israeliani.
  • È stato ucciso il 17 marzo anche Ali Larijani, segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale, considerato l'uomo più potente dell'Iran.
  • La nuova Guida Suprema ha scritto: «Il Ministero dell'Intelligence deve proseguire sulla sua strada, creando insicurezza per i nemici e sicurezza per i cittadini iraniani».
  • Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che gli attacchi statunitensi e israeliani hanno ucciso il loro portavoce Ali Mohammad Naini.
  • Donald Trump ha minacciato di distruggere l'enorme giacimento di gas iraniano di South Pars se Teheran dovesse attaccare nuovamente l'importante impianto di produzione di gas naturale liquefatto di Ras Laffan in Qatar.
  • L'Iran ha attaccato diverse raffinerie nel Golfo Persico.
  • Circa 1000 turisti svizzeri sono tuttora bloccati in vari Paesi del Medio Oriente.
Mostra di più
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La morte della Guida suprema Ali Khamenei ha scosso il centro del potere della Repubblica islamica. Ma come funziona questo sistema unico di elezioni, Consiglio dei Guardiani e decisione religiosa finale? La risposta nel video.

03.03.2026

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito
  • 09.19

    Pasdaran: «Il nostro portavoce è stato ucciso dagli attacchi USA-Israele»

    Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che gli attacchi statunitensi e israeliani hanno ucciso il loro portavoce Ali Mohammad Naini.

    Naini «è stato martirizzato nel vile e criminale attacco terroristico condotto dalla parte americano-sionista all'alba», hanno affermato le Guardie in una dichiarazione sul loro sito web Sepah News.

  • 08.59

    Khamenei: «Bisogna creare insicurezza per i nemici»

    «Il Ministero dell'Intelligence deve proseguire sulla sua strada, creando insicurezza per i nemici e sicurezza per i cittadini iraniani».

    Lo si legge in un messaggio attribuito alla Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, l'Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, in cui ha espresso le sue condoglianze al presidente Masoud Pezeshkian «per il martirio del ministro dell'Intelligence Esmaeil Khatib».

    Nel messaggio pubblicato su Mehr News, l'agenzia di stampa iraniana semi-ufficiale di proprietà statale, Khatib viene descritto come «un veterano di guerra instancabile» che «ha profuso grandi sforzi per la causa della Rivoluzione Islamica».

    La Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, di cui non si hanno fotografie recenti
    La Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, di cui non si hanno fotografie recenti
    sda
  • 08.47

    Erdogan: «Israele ha ucciso migliaia di persone, ne pagherà il prezzo»

    Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato Israele di avere ucciso migliaia di persone, aggiungendo che lo Stato ebraico ne pagherà il prezzo.

    «Questo Israele sionista ha ucciso centinaia e migliaia di persone», ha detto il leader turco, ieri sera, durante una cerimonia per la conclusione del Ramadan, dopo la preghiera in una moschea di Rize, sulla costa del Mar Nero.

    «Non ho dubbi che ne pagherà il prezzo», ha aggiunto Erdogan, come riferisce Anadolu, sottolineando che «il Medio Oriente è incandescente in questo momento».

  • 08.32

    Nella notte forti esplosioni in più città dell'Iran

    Nella notte sono state segnalate forti esplosioni in diverse città iraniane. Lo scrive Iran International. Secondo le prime informazioni, le esplosioni si sono verificate a Bandar Lengeh e Isfahan, mentre a Yazd le autorità hanno riferito che due siti militari alla periferia della città sono stati presi di mira nelle prime ore del mattino.

    Esplosioni sono state udite anche nelle contee di Bardsir e Baft, nella provincia di Kerman, e ad Arak.

  • 08.17

    Raid aerei nel sud del Libano all'alba di oggi, molti feriti

    Israele ha effettuato attacchi aerei contro città del Libano meridionale, causando numerosi feriti, secondo quanto riportato venerdì dai media statali.

    «Aerei da combattimento nemici israeliani hanno colpito all'alba, prendendo di mira le città di Bafliyeh e Hanine nei distretti di Tiro e Bint Jbeil», ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Nna, aggiungendo che le forze israeliane hanno colpito altre cinque città nel sud del Paese.

    Soccorritori in un villaggio del sud del Libano
    Soccorritori in un villaggio del sud del Libano
    sda
  • 08.03

    Greggio giù di oltre il 2% dopo le rassicurazioni di Netanyahu

    I prezzi del greggio sono scesi di oltre il 2% dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'Iran sta subendo una «decimazione» e che la guerra finirà prima di quanto molti temessero.

    Accolte con favore anche le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, secondo cui le forze israeliane non avrebbero più preso di mira le infrastrutture energetiche di Teheran.

    Nonostante ciò, con il conflitto che entra nella quarta settimana, la maggior parte dei titoli azionari ha registrato un calo poiché gli investitori sono preoccupati per i mercati energetici, con il petrolio che si mantiene ancora intorno ai 100 dollari e il gas in forte aumento a causa dell'effettiva chiusura dello Stretto di Hormuz.

  • 08.00

    Riapre il nostro live-ticker

    Buongiorno e ben ritrovati sul nostro live-ticker. Anche oggi vi aggiorneremo sugli eventi che avvengono in Medio Oriente dopo l'avvio della guerra da parte di Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

    Buona lettura!

    • Mostra di più

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