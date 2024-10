Il leader supremo iraniano Ali Khamenei. (Immagine d'archivio). Keystone

Le nazioni musulmane hanno un «nemico comune» e devono «cingere una cintura di difesa» dall'Afghanistan allo Yemen e dall'Iran a Gaza e al Libano.

Lo ha affermato il leader supremo iraniano Ali Khamenei presiedendo le preghiere del venerdì in Iran per la prima volta in cinque anni. Lo riporta Sky News.

La Guida Suprema ha aggiunto che l'attacco del 7 ottobre di Hamas contro Israele, «è stato un atto legittimo, così come l'attacco dell'Iran al Paese questa settimana». Il raid missilistico è la «punizione minima» per i crimini di Israele, ha affermato Khamenei.

«Il brillante attacco dell'Iran – ha affermato la Guida Suprema citato dalla TV di Stato – è stata la minima punizione per i crimini senza precedenti del regime lupesco e assetato di sangue che è il cane rabbioso degli Stati Uniti nella regione. L'Iran continuerà ad adempiere al suo dovere né con fretta né con ritardo. I nostri responsabili politici e militari agiranno con logica e saggezza».

La Guida Suprema ha rivolto i suo sermone con un fucile al suo fianco.

