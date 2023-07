Due bambini uccisi negli attacchi russi nella regione del Donetsk Keystone

Due bambini sono rimasti uccisi in un bombardamento russo sul villaggio di Druzhba nella regione di Donetsk. Lo ha affermato il capo dell'amministrazione militare della regione, Pavlo Kyrylenko, in un messaggio su Telegram.

«Due bambini sono stati uccisi oggi dai russi nella regione di Donetsk», ha scritto. Nel pomeriggio i russi «hanno bombardato il villaggio con l'artiglieria e uno dei proiettili ha colpito il cortile dove si trovavano i bambini. Un bambino di 10 anni e una ragazza di 16 anni. Fratello e sorella, hanno riportato ferite incompatibili con la vita», ha aggiunto. «Inoltre, una donna anziana è stata ferita nello stesso villaggio durante i bombardamenti: è stata portata in ospedale».

«Ci sarà una risposta», ha commentato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Solo il male assoluto può infliggere simili colpi», ha dichiarato Zelensky. «Inoltre, ci sarà ancora più consolidamento del mondo per la protezione e l'azione congiunta, ancora più energia per la vittoria, ancora più desiderio di giustizia, di una giusta punizione della Russia per tutti i crimini di questa guerra». «E tale punizione arriverà» ha concluso il presidente ucraino.

SDA