La Russia «ha attaccato l'Ucraina utilizzando 24 missili balistici Iskander-M e S-300 e 219 droni nella notte tra l'11 e il 12 febbraio».

Lo riferisce la difesa di Kiev, precisando che sono stati abbattuti 15 missili balistici, 1 missile aria-terra e 197 droni. L'attacco ha preso di mira principalmente Kiev, Kharkiv, Dnipro e Odessa, dove i feriti sono quattro, inclusi un neonato e una bimba di 4 anni.