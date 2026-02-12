  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Kiev: «4 feriti in attacchi russi, anche un neonato e una bimba»

SDA

12.2.2026 - 09:34

Distruzione a Odessa
Distruzione a Odessa
Keystone

La Russia «ha attaccato l'Ucraina utilizzando 24 missili balistici Iskander-M e S-300 e 219 droni nella notte tra l'11 e il 12 febbraio».

Keystone-SDA

12.02.2026, 09:34

12.02.2026, 09:47

Lo riferisce la difesa di Kiev, precisando che sono stati abbattuti 15 missili balistici, 1 missile aria-terra e 197 droni. L'attacco ha preso di mira principalmente Kiev, Kharkiv, Dnipro e Odessa, dove i feriti sono quattro, inclusi un neonato e una bimba di 4 anni.

