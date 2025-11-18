  1. Clienti privati
Guerra Kiev: «46'000 ucraini arruolati a forza da Mosca nelle aree occupate»

SDA

18.11.2025 - 17:14

Oltre 46'000 ucraini sarebbero stati "arruolati con la forza" dai russi dal febbraio 2022 (foto simbolica)
Oltre 46'000 ucraini sarebbero stati "arruolati con la forza" dai russi dal febbraio 2022 (foto simbolica)
Keystone

Almeno 46'327 cittadini ucraini sarebbero stati «arruolati con la forza» dai russi a partire da febbraio 2022 in territori occupati dall'esercito di Mosca, in particolare in Crimea.

Keystone-SDA

18.11.2025, 17:14

18.11.2025, 17:21

È il calcolo, riportato dall'agenzia Ukrinform, del Quartier generale di coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra, istituito dal governo di Kiev.

«Queste persone stanno combattendo contro di noi», ha sostenuto il segretario di di questo organismo, Dmytro Usov, durante una conferenza. Il dato reso noto, ha aggiunto, è riferito al periodo febbraio 2022 – luglio 2025. Oltre 35'000 ucraini arruolati a forza proverrebbero dalla Crimea, mentre altri 5000 circa dal Donetsk, 4600 dalla zona di Luhansk e circa 1000 dalle aree di Zaporizhzhia e Kherson.

