  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Nella notte Mosca ha attaccato l'Ucraina con 595 droni e 48 missili, Zelensky: «Vile attacco»

SDA

28.9.2025 - 11:14

Si contano al momento quattro morti nel bombardamento russo su Kiev nella notte secondo Ukrinform che cita le informazioni operative a disposizione.
Si contano al momento quattro morti nel bombardamento russo su Kiev nella notte secondo Ukrinform che cita le informazioni operative a disposizione.
Keystone

La notte scorsa la Russia ha attaccato l'Ucraina con 595 droni e 48 missili, riferiscono i militari di Kiev. La capitale è stata il principale bersaglio preso di mira. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla di un «vile attacco» di Mosca.

Keystone-SDA

28.09.2025, 11:14

28.09.2025, 11:23

In un post su Telegram, Zelenskyy ha affermato che la Russia ha lanciato circa 500 droni e oltre 40 missili nel «vile attacco» notturno contro l'Ucraina, uccidendo almeno quattro persone.

Ha sottolineato che gli obiettivi principali erano Kiev e le regioni di Zaporizhia, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Černihiv e Odessa, precisando che «infrastrutture civili», una fabbrica di gomma e condomini sono stati tutti danneggiati nei «brutali attacchi» registrati durante l'attacco russo.

I più letti

Prime proiezioni: verso l'abolizione del valore locativo, suspence per la Legge sull'Id-e
Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera
I risultati delle due votazioni in Ticino a colpo d'occhio

Altre notizie

Ecco il video. Donald e Melania Trump pizzicati in una vivace discussione sul loro elicottero

Ecco il videoDonald e Melania Trump pizzicati in una vivace discussione sul loro elicottero

Guerra in Ucraina. Droni russi su Kiev, due morti e almeno dieci feriti

Guerra in UcrainaDroni russi su Kiev, due morti e almeno dieci feriti

Nucleare. Dopo 10 anni tornano in vigore le sanzioni dell'ONU all'Iran

NucleareDopo 10 anni tornano in vigore le sanzioni dell'ONU all'Iran