Guerra in UcrainaNella notte Mosca ha attaccato l'Ucraina con 595 droni e 48 missili, Zelensky: «Vile attacco»
SDA
28.9.2025 - 11:14
La notte scorsa la Russia ha attaccato l'Ucraina con 595 droni e 48 missili, riferiscono i militari di Kiev. La capitale è stata il principale bersaglio preso di mira. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla di un «vile attacco» di Mosca.
Keystone-SDA
SDA
In un post su Telegram, Zelenskyy ha affermato che la Russia ha lanciato circa 500 droni e oltre 40 missili nel «vile attacco» notturno contro l'Ucraina, uccidendo almeno quattro persone.
Ha sottolineato che gli obiettivi principali erano Kiev e le regioni di Zaporizhia, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Černihiv e Odessa, precisando che «infrastrutture civili», una fabbrica di gomma e condomini sono stati tutti danneggiati nei «brutali attacchi» registrati durante l'attacco russo.