Si contano al momento quattro morti nel bombardamento russo su Kiev nella notte secondo Ukrinform che cita le informazioni operative a disposizione.

La notte scorsa la Russia ha attaccato l'Ucraina con 595 droni e 48 missili, riferiscono i militari di Kiev. La capitale è stata il principale bersaglio preso di mira. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla di un «vile attacco» di Mosca.

In un post su Telegram, Zelenskyy ha affermato che la Russia ha lanciato circa 500 droni e oltre 40 missili nel «vile attacco» notturno contro l'Ucraina, uccidendo almeno quattro persone.

Ha sottolineato che gli obiettivi principali erano Kiev e le regioni di Zaporizhia, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Černihiv e Odessa, precisando che «infrastrutture civili», una fabbrica di gomma e condomini sono stati tutti danneggiati nei «brutali attacchi» registrati durante l'attacco russo.