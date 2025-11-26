Gli effettivi delle truppe ucraine sono tra i nodi da sciogliere. Keystone

Nonostante l'ottimismo mostrato da Donald Trump, una fonte ucraina di alto livello ha detto alla Cnn che ci sono ancora notevoli divari su tre punti tra ciò che l'amministrazione Usa chiede all'Ucraina e ciò che le autorità di Kiev sono disposte ad accettare.

Keystone-SDA SDA

Parlando alla Cnn, la fonte ha concordato con i funzionari di Trump sul fatto che sia stato effettivamente raggiunto un «consenso» sulla maggior parte dei punti esposti nelle 28 proposte di pace degli Usa. Ma la fonte ha affermato che, lungi dall'essere solo pochi punti di disaccordo minori, come sostiene la Casa Bianca, ci sono ancora almeno tre aree cruciali in cui permangono differenze significative, differenze che potrebbero decretare il successo o il fallimento degli sforzi per negoziare la fine del conflitto.

In primo luogo, la delicata questione se l'Ucraina dovrebbe cedere territori chiave nella regione del Donbass, nell'Ucraina orientale, annessi ma non ancora conquistati dalla Russia, tra cui la «cintura di fortezze» di città e paesi fortemente difesi, considerati vitali per la sicurezza ucraina. Precedenti proposte statunitensi prevedevano che l'Ucraina cedesse il territorio per trasformarlo in una zona demilitarizzata amministrata dalla Russia. La fonte ucraina ha dichiarato che ci sono stati «certi progressi» su tale proposta, ma che non è stata ancora presa alcuna decisione.

In secondo luogo, è ancora in discussione la controversa proposta statunitense di limitare le dimensioni delle forze armate ucraine a 600'000 unità. La fonte ucraina ha affermato che si è parlato di un nuovo numero più elevato, ma che Kiev desidera ulteriori modifiche prima di essere disposta ad accettare tali limitazioni.

Infine, per quanto riguarda la rinuncia dell'Ucraina alla sua ambizione di diventare membro della Nato, tale richiesta, ha detto la fonte a Cnn, rimane inaccettabile. Una simile concessione creerebbe un «brutto precedente» e di fatto darebbe alla Russia un diritto di veto sull'alleanza militare occidentale «di cui non è nemmeno membro».

Punti la cui risoluzione a favore della Russia è anche la principale condizione posta da Mosca per porre fine alla sua brutale campagna. Ma tutti e tre i punti ancora aperti rappresentano anche linee rosse di lunga data per l'Ucraina, su cui hanno combattuto e perso la vita decine di migliaia di soldati ucraini.