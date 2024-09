La regione di Sumy, vicino al confine con la Russia Keystone

Nelle ultime 24 ore infrastrutture civili dell'energia in Ucraina sono state attaccate dai russi in cinque regioni: quelle di Donetsk, Kharkiv, Cherkasy e Chernihiv oltre a quella di Sumy, sono finite sotto il fuoco nemico.

Lo fa sapere il servizio stampa del ministero dell'Energia di Kiev, citato dall'Ukrainska Pravda e da altri media ucraini. In particolare, nell'oblast di Sumy le sottostazioni sono state disattivate durante un raid aereo.

Un incendio è scoppiato in una sottostazione per un attacco missilistico e di droni, provocando l'interruzione della fornitura di elettricità a più di 281 mila consumatori in 601 insediamenti, nonché alle imprese industriali in due regioni. Nel capoluogo Sumy, in alcuni quartieri non arrivano più elettricità e acqua. La corrente è stata poi parzialmente ripristinata.

Nel Donetsk, in Donbass, una sottostazione, i consumatori domestici e una miniera sono stati tagliati fuori a causa dei bombardamenti. Nella regione di Cherkasy, a seguito della caduta di detriti di un drone russo abbattuto la linea aerea è stata disconnessa, le sottostazioni e i consumatori domestici sono stati diseccitati. La corrente è stata ripristinata.

Nell'oblast di Chernihiv, attacchi missilistici hanno interrotto le linee aeree e oltre 2mila abbonati in 22 insediamenti sono rimasti al buio, prima del parziale ripristino delle linee, fa sapere l'Ukrainska Pravda.

SDA