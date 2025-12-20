GuerraKiev colpisce una nave da guerra russa nel Mar Caspio
20.12.2025 - 09:35
I droni ucraini hanno colpito nel corso della notte un nave da guerra russa e un impianto di estrazione di petrolio gestito dalla Lukoil nel Mar Caspio. Lo scrivono i media di Kiev citando lo Stato maggiore.
La nave colpita, la 22460 «Okhotnik», che pattugliava un'area vicino a un'infrastruttura petrolifera e del gas.
«Diversi droni l'hanno colpita la nave, l'entità del danno è attualmente in fase di determinazione», si afferma.
Inoltre, è stata colpita una piattaforma di perforazione nel giacimento petrolifero e del gas di Filanovsky, di proprietà della Lukoil.