  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Kiev: «Colpita la raffineria di petrolio di Syzran in Russia»

SDA

18.4.2026 - 13:31

La guerra continua.
La guerra continua.
Keystone

Alcuni droni hanno colpito la raffineria di petrolio di Syzran, nella regione russa di Samara, e testimoni oculari hanno pubblicato video che mostrano un incendio all'interno dell'impianto. Lo riportano i media ucraini.

Keystone-SDA

18.04.2026, 13:31

18.04.2026, 13:38

Il petrolio greggio proveniente dalla Siberia occidentale - nella circoscrizione autonoma di Khanty-Mansi, soggetto federale della Federazione Russa - viene fornito alla raffineria tramite il sistema di oleodotti Transneft.

Il deposito di serbatoi immagazzina sia il petrolio greggio che i prodotti petroliferi raffinati prima della spedizione. Si tratta di una delle principali raffinerie della regione del Volga, con una capacità di 8,8 milioni di tonnellate di petrolio all'anno.

L'attacco alla raffineria di Novokuybyshevsk è l'ultimo di una serie di attentati contro le infrastrutture petrolifere russe. Il 16 aprile, i sistemi di difesa aerea erano attivi nel Territorio di Krasnodar: esplosioni e un incendio sono stati segnalati a Tuapse, nella zona portuale, e presso un deposito di petrolio.

Almeno due serbatoi di petrolio della raffineria di Tuapse sono andati in fiamme.

Secondo Reuters, il 7 aprile, in seguito a un attacco di droni ucraini, la quarta raffineria più grande della Russia è stata chiusa. In precedenza, nel novembre 2025, droni non identificati avevano già attaccato Novokuybyshevsk e si ritiene che anche la raffineria di petrolio locale fosse tra gli obiettivi.

I più letti

Fuga sul lago per Elodie e Franceska, tra gesti teneri e quella scritta: «Amore mio»
L'ex numero 1 del mondo esalta Sinner: «È una rivoluzione, vince su ogni superficie»
«Imma Tataranni»: addio senza scontro? Lapice svela il retroscena
La corrente atlantica potrebbe collassare prima del previsto, con conseguenze fatali per l'Europa
Una giovane dopo un rapporto in una toilette di Basilea: «Pensavo non ne sarei uscita viva»

La guerra in Ucraina

Guerra. Mosca torna all'attacco in Ucraina, l'obiettivo resta il Donbass

GuerraMosca torna all'attacco in Ucraina, l'obiettivo resta il Donbass

Guerra in Ucraina. Kiev, almeno 17 morti e 100 feriti nei raid russi di ieri

Guerra in UcrainaKiev, almeno 17 morti e 100 feriti nei raid russi di ieri

Attacco a raggio record. L'Ucraina colpisce un rompighiaccio di Putin a 1'000 km dal fronte

Attacco a raggio recordL'Ucraina colpisce un rompighiaccio di Putin a 1'000 km dal fronte

Altre notizie

Ucraina. Sparatoria in supermercato di Kiev, 5 morti e 10 feriti

UcrainaSparatoria in supermercato di Kiev, 5 morti e 10 feriti

USA - Cuba. Storica missione all'Avana, Trump: «Presto una nuova alba»

USA - CubaStorica missione all'Avana, Trump: «Presto una nuova alba»

Ticker Medio Oriente. Teheran annuncia che controllerà Hormuz «fino alla conclusione definitiva della guerra»

Ticker Medio OrienteTeheran annuncia che controllerà Hormuz «fino alla conclusione definitiva della guerra»