La guerra continua. Keystone

Alcuni droni hanno colpito la raffineria di petrolio di Syzran, nella regione russa di Samara, e testimoni oculari hanno pubblicato video che mostrano un incendio all'interno dell'impianto. Lo riportano i media ucraini.

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Il petrolio greggio proveniente dalla Siberia occidentale - nella circoscrizione autonoma di Khanty-Mansi, soggetto federale della Federazione Russa - viene fornito alla raffineria tramite il sistema di oleodotti Transneft.

Il deposito di serbatoi immagazzina sia il petrolio greggio che i prodotti petroliferi raffinati prima della spedizione. Si tratta di una delle principali raffinerie della regione del Volga, con una capacità di 8,8 milioni di tonnellate di petrolio all'anno.

L'attacco alla raffineria di Novokuybyshevsk è l'ultimo di una serie di attentati contro le infrastrutture petrolifere russe. Il 16 aprile, i sistemi di difesa aerea erano attivi nel Territorio di Krasnodar: esplosioni e un incendio sono stati segnalati a Tuapse, nella zona portuale, e presso un deposito di petrolio.

Almeno due serbatoi di petrolio della raffineria di Tuapse sono andati in fiamme.

Secondo Reuters, il 7 aprile, in seguito a un attacco di droni ucraini, la quarta raffineria più grande della Russia è stata chiusa. In precedenza, nel novembre 2025, droni non identificati avevano già attaccato Novokuybyshevsk e si ritiene che anche la raffineria di petrolio locale fosse tra gli obiettivi.