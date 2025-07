Nella notte l'Ucraina è stata colpita da un massiccio attacco russo. Keystone

Gli attacchi russi della scorsa notte contro l'Ucraina sono stati i più imponenti dall'inizio della guerra nel 2022: lo ha detto il portavoce dell'Aeronautica militare ucraina.

Keystone-SDA SDA

«Il nemico ha attaccato con un gran numero di droni, il numero più elevato che il nemico abbia mai utilizzato in un singolo attacco», ha dichiarato Yuri Ignat alla televisione ucraina.

Secondo il portavoce Per il portavoce sono stati lanciati 550 droni e missili contro il territorio ucraino.

«È stata una notte brutale e insonne» e «solo intorno alle 9 di questa mattina l'allarme antiaereo è cessato a Kiev», ha dichiarato in un post su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo l'ultima ondata di attacchi.

«Si è trattato di uno degli attacchi aerei più estesi – deliberatamente massiccio e cinico», ha proseguito Zelensky, secondo cui «ancora una volta la Russia dimostra di non avere alcuna intenzione di mettere fine alla guerra e al terrore».

Secondo il presidente ucraino, Kiev è stata «l'obiettivo principale» dell'attacco russo.

Le forze ucraine hanno abbattuto 270 «obiettivi aerei» ed «è di fondamentale importanza che i nostri partner continuino a sostenerci nella difesa contro i missili balistici».

Tutto ciò, ha concluso Zelensky, dimostra che «senza una pressione davvero forte, la Russia non cambierà il suo comportamento ottusamente distruttivo. Per ogni attacco di questo tipo contro persone e vite umane, deve subire sanzioni appropriate e altri colpi alla sua economia, alle sue entrate e alle sue infrastrutture» e «tutto dipende dai nostri partner, in primo luogo gli Stati Uniti».