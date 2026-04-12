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Ucraina Kiev denuncia violazioni della tregua da parte delle forze russe

SDA

12.4.2026 - 08:08

Il breve cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa tra Ucraina e Russia pare già infranto. (Foto simbolica)
Il breve cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa tra Ucraina e Russia pare già infranto. (Foto simbolica)
Keystone

L'Ucraina denuncia molteplici presunte violazioni da parte delle forze russe della tregua per la Pasqua ortodossa, in vigore dalle 16:00 di ieri.

Keystone-SDA

12.04.2026, 08:08

12.04.2026, 09:24

Secondo lo Stato maggiore dell'esercito ucraino, gli episodi di mancato rispetto dello stop ai combattimenti da parte di Mosca sarebbero stati almeno «469». Tra questi, si legge in una nota, ci sarebbero stati almeno «153 bombardamenti» e circa 300 attacchi con droni.

In uno di questi attacchi, tre operatori sanitari sono rimasti feriti in un raid con un drone a Hlukhiv (oblast' di Sumy), vicino alla frontiera russa nel nord, secondo le autorità militari locali citate dal Kiev Independent.

Il breve cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa, annunciato giovedì dal presidente russo Vladimir Putin e accettato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, era entrato in vigore ieri alle 16:00 (ora di Mosca, le 15:00 in Svizzera).

Una tregua simile era stata annunciata anche l'anno scorso per la Pasqua ortodossa, ma entrambe le parti si erano accusate ripetutamente di averla violata

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