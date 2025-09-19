  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Kiev: «Distrutti 71 droni, mentre altri 15 hanno colpito gli obiettivi»

SDA

19.9.2025 - 09:50

Un drone Shahed lanciato dalla Russia in volo sopra Kiev. (foto d'archivio)
Un drone Shahed lanciato dalla Russia in volo sopra Kiev. (foto d'archivio)
Keystone

Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 86 droni Shahed, Gerbera e di altro tipo. Le unità di difesa aerea ucraine ne hanno abbattuti 71 droni, mentre 15 hanno colpito i loro obiettivi.

Keystone-SDA

19.09.2025, 09:50

19.09.2025, 10:09

Lo ha affermato l'Aeronautica Militare ucraina su Telegram, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda, secondo cui l'attacco è ancora in corso.

«Alle 9 – ha spiegato l'Aeronautica Militare ucraina – le unità di difesa aerea avevano abbattuto o disturbato 71 Shahed, Gerbera e droni nemici di altro tipo nel nord, nell'est e nel centro del Paese. Sono stati registrati colpi da parte di 15 droni in 6 località, mentre i detriti di altri abbattuti sono caduti in due località.»

