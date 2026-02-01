Continuano gli attacchi russi nella regione di Dnipropetrovsk Keystone

Un drone russo ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipropetrovsk: secondo le prime informazioni, 12 persone sono morte e altre 7 sono rimaste ferite.

Keystone-SDA SDA

Lo afferma il capo della regione di Dnipropetrovsk Oleksandr Ganzha, come riportano i media ucraini.

«Il nemico ha colpito con un drone un autobus aziendale nel distretto di Pavlograd. Secondo le informazioni preliminari, 12 persone sono state uccise e sette sono rimaste ferite. Stiamo indagando sui dettagli», ha riferito Ganzha.

Secondo alcune indiscrezioni online, riprese da Rbc, l'attacco avrebbe preso di mira un autobus che trasportava minatori della Dtek. Tuttavia, questa informazione non è stata ancora confermata ufficialmente.