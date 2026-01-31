Già perturbata dalla morsa del freddo, l'Ucraina è piombata in un black-out Keystone

Un guasto nel sistema elettrico ucraino ha causato l'interruzione della corrente elettrica in una parte significativa del Paese. Lo riportano i media ucraini.

Keystone-SDA SDA

«Oggi alle 10:42 si è verificato un guasto tecnologico che ha causato l'interruzione simultanea della linea da 400 kW tra i sistemi elettrici di Romania e Moldavia e della linea da 750 kW tra l'Ucraina occidentale e quella centrale», ha affermato il ministro dell'Energia ucraino Shmyhal per il quale c'è stato un blackout a cascata nella rete elettrica ucraina e l'attivazione dei dispositivi di protezione automatica nelle sottostazioni. Oggi anche la metropolitana di Kiev è ferma.

Intanto, le forze ucraine hanno effettuato una serie di attacchi contro obiettivi militari nemici nei territori occupati e all'interno della Russia. Lo riporta Rbc Ukraine.

Secondo lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, sono stati colpiti un sistema missilistico terra-aria Tor-M1, posti di comando di droni, depositi di rifornimenti e truppe nemiche, nella regione di Luhansk, di Zaporizhia e in quella di Donetsk. Colpito inoltre un posto di comando di droni russi nei pressi di Sluchovsk, nella regione russa di Bryansk.