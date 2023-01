Kiev ha bisogno di molti più carri armati per ribaltare la situazione

Un Leopard 2 A6 germanico durante un'esercitazione. KEYSTONE

È considerato il miglior carro armato al mondo, ma il Leopard 2 sarà davvero un elemento di svolta nella guerra per l'Ucraina? Questo non è ancora certo e quindi gli esperti mettono in guardia da un'eccessiva euforia.

Volodymyr Zelensky non avrebbe potuto desiderare un regalo migliore. Mercoledì per il suo 45mo compleanno, il presidente ucraino ha ricevuto dagli alleati occidentali carri armati per l'esercito del suo Paese. Dopo molte esitazioni, la Germania ha infatti dato il suo ok alla consegna dei Leopard 2 e vuole consentire anche ad altri Paesi di esportare i tank.

Il Governo tedesco ha annunciato ufficialmente la decisione mercoledì. Da parte loro, gli Stati Uniti vogliono invece inviare all'Ucraina fino a 31 carri Abrams, mentre il Regno Unito aveva già promesso 14 Challenger 2 la scorsa settimana, inviando un chiaro segnale ai suoi alleati.

Le minacce nucleari di Mosca cadono nel vuoto

Per Vladimir Putin, tutte queste notizie devono essere un incubo, poiché l'Occidente sta dimostrando la sua determinazione a continuare a sostenere l'Ucraina con armi moderne. Soprattutto, però, gli Stati Uniti e l'Europa non si lasciano intimidire, nemmeno dalle minacce nucleari del Cremlino, che di recente si sono ripetute con cadenza regolare.

Ma i carri armati promessi possono davvero avere un'influenza decisiva sull'ulteriore corso della guerra? «I veicoli blindati sono fondamentali e molto più importanti per gli ucraini di quanto non lo fossero alla fine dell'autunno», ha spiegato già all'inizio di gennaio Niklas Masuhr, ricercatore sulla sicurezza presso il Centro per gli studi sulla sicurezza del Politecnico di Zurigo, interpellato da blue News.

Tre settimane fa, lo ricordiamo, Francia, Stati Uniti e Germania avevano annunciato la consegna di veicoli blindati all'Ucraina.

«Ora ci stiamo dirigendo verso una situazione mista in cui i carri armati svolgono un ruolo importante per la difesa e la controffensiva», ha dichiarato ora Masuhr alla Deutsche Presse-Agentur (DPA). La linea del fronte nell'Ucraina orientale non si è praticamente mossa per settimane. Con i carri tank, l'Ucraina spera di tornare all'offensiva e riconquistare più terreno. Ma, allo stesso tempo, si teme un'offensiva russa in primavera.

La Russia è pronta

Non sarà facile, nemmeno con i carri armati occidentali. Masuhr vede l'Esercito russo in condizioni migliori rispetto all'autunno. Non c'è quindi alcuna garanzia che le nuove offensive abbiano successo. E ha spiegato il motivo a blue News: «Le controffensive per liberare il territorio occupato tendono a diventare più difficili. Negli ultimi mesi la Russia si è trincerata, è guidata in modo più costante e competente e sta mobilitando i soldati di leva».

Per equipaggiare una brigata di carri armati secondo il modello occidentale, sarebbero necessari almeno 100 tank occidentali. Secondo lo stato attuale delle promesse dei Paesi della NATO, questo obiettivo potrebbe essere quasi raggiunto, ma «i carri armati non sono un'arma miracolosa. Devono essere schierati e riparati come unità e dotati di munizioni», ha dichiarato Masuhr alla DPA.

Ora si tratta di logistica

Inoltre, gli esperti militari di Gran Bretagna, Ucraina e Stati Uniti ritengono che Kiev abbia bisogno di circa 250-300 carri armati per ottenere un effetto davvero duraturo sul fronte. C'è poi l'incubo logistico per il Paese in guerra, se le consegne non sono ben coordinate. Anche versioni diverse dello stesso tipo porrebbero ulteriori problemi.

«Se l'Ucraina deve essere in grado di difendersi a lungo termine, è importante che il sistema logistico non sia eccessivamente complicato», ha detto Masuhr. Per Kiev, sarebbe probabilmente particolarmente utile se i componenti dei carri armati occidentali venissero in parte mantenuti e riparati al di fuori dei confini, come già avviene per i pezzi di artiglieria.