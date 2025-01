«Il piano di pace da 100 giorni che circola nei media non esiste nella realtà». Lo ha affermato su Telegram il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak commentando quanto riportato da alcuni portali online in merito all'esistenza di un presunto «piano da 100 giorni di Donald Trump» per l'Ucraina.

Andriy Yermak (immagine d'archivio). sda

«Questi sono solo tentativi di disinformazione spesso legittimati dai russi», ha detto il funzionario ucraino. La scorsa settimana, il Wall Street Journal ha scritto che «il presidente Trump ha affidato al tenente generale in pensione Keith Kellogg il compito di porre fine alla guerra in Ucraina in 100 giorni», sottolineando che «quasi nessuno pensa che possa farcela» in quel tempo, «soprattutto i russi».

Secondo quanto riportato da Rbc Ucrania, oggi è iniziato a circolare online il presunto piano di pace di Trump per porre fine alla guerra entro il 9 maggio 2025, che include tra i suoi punti trattative telefoniche tra Trump, le autorità ucraine e Vladimir Putin insieme a una tregua di Pasqua. I media hanno anche affermato che, in base a questo piano, un accordo di pace sarà presumibilmente mediato con il coinvolgimento di Stati Uniti, Cina, paesi europei e Sud del mondo.

Ancora prima di vincere le elezioni, Donald Trump ha dichiarato che il suo team avrebbe sviluppato un piano per l'Ucraina. Tuttavia, tale piano non è ancora stato pubblicato ufficialmente.