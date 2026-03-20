L'arma era stata annunciata a gran voce, ma da allora le cose sono passate in sordina intorno al missile da crociera ucraino. Poi Volodymyr Zelensky ha spiegato cosa ha rallentato l'ascesa del Flamingo, e come il suo esercito sta mettendo in pratica le sue parole.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te L'Ucraina avrebbe dovuto produrre 210 Flamingo al mese, ma negli ultimi tempi le cose sono rallentate intorno al missile da crociera.

Adesso Volodymyr Zelensky ammette l'esistenza di problemi tecnici e spiega perché la produzione è stata paralizzata.

A gennaio Kiev ha usato nuovamente il Flamingo per la prima volta dopo molto tempo, e a febbraio ne ha sparati altri.

L'attacco più recente ha preso di mira una delle più antiche fabbriche di ingegneria russe, situata a 1'400 km dal confine. Mostra di più

Ciò che è stato reso pubblico nell'agosto 2025 sembrava così promettente per l'Ucraina: l'azienda nazionale Fire Point stava costruendo un proprio missile da crociera, che avrebbe dovuto essere in grado di trasportare una tonnellata di esplosivo fino a 3'000 km.

Ma l'FP-5 Flamingo non è decollato come previsto. Il missile da crociera a lungo raggio è stato usato solo in alcune missioni in autunno.

All'inizio di dicembre è stato chiarito che ci sono problemi tecnici: il missile, che viaggia a circa 900 km/h, non può ancora volare a bassa quota come desiderato a causa della mancanza di mappe altimetriche precise della Russia.

Ma questo non sembra essere l'unico ostacolo.

Il piano prevedeva la produzione di 210 unità al mese. Ma Kiev è ben lontana dall'effettuare sette attacchi Flamingo al giorno: la presunta arma miracolosa è quindi solo un flop?

Il motore caldo attira i missili intercettori russi

Volodymyr Zelensky ha ammesso che ci sono dei problemi. A Natale ha parlato della percentuale di colpi del missile da crociera ucraino R-360 Neptune, che è passata da «buona» a «molto buona»: «La percentuale del Flamingo è ora migliorata».

🇺🇸🦩 Former US Secretary of State Mike Pompeo inspects FP-5 Flamingo cruise missile. In November, it was announced that the former US Secretary of State had joined the advisory board of Fire Point.



[image or embed] — MAKS 25 👀🇺🇦 (@maks23.bsky.social) 22. Februar 2026 um 13:38

Ma sembra essere ad un livello relativamente basso: «È stato schierato di recente», ha aggiunto il presidente secondo «Interfax».

E sempre di recente sono stati lanciati cinque Flamingo: «Uno ha distrutto il bersaglio, quattro sono stati abbattuti dalla difesa aerea russa».

In altre parole, se questi missili non volano bassissimi, sembrano essere una facile preda per l'esercito nemico grazie al loro motore caldo.

E a metà febbraio, il leader ucraino ha rivelato il segreto del perché finora abbiamo assistito a così pochi attacchi del missile: Mosca ha apparentemente attaccato con successo il produttore Fire Point.

Ecco perché la produzione di Flamingo è stata bloccata

«Abbiamo avuto alcuni problemi tecnici perché una grande linea di produzione è stata distrutta da un attacco missilistico», ha dichiarato Zelensky citando l'agenzia di stampa ucraina UNN.

Fire Point sembra esser stata troppo imprudente nel presentare il Flamingo. «[La linea] è già stata trasferita e la produzione è ripresa».

Ukraine's General Staff says Flamingo cruise missiles damaged a facility at Kapustin Yar that services Oreshnik ballistic missiles — the same site Russia fired IRBMs from at Dnipro and Lviv Oblast 🔗 euromaidanpress.com/2026/02/08/f...



[image or embed] — Euromaidan Press (@euromaidanpress.bsky.social) 8. Februar 2026 um 20:08

E in effetti i «fenicotteri» sono tornati a volare. Come si è saputo solo all'inizio di febbraio, a gennaio le forze di Kiev hanno attaccato il sito di test missilistico di Kapustin Yar, nell'oblast' di Astrakhan, sul Mar Caspio.

Da lì il Cremlino ha lanciato anche i missili a medio raggio Oreshnik.

The AFU General Staff provided a damage assessment from strikes on the "Kapustin Yar" missile testing complex in the Astrakhan region of Russia. Facilities impacted included: - MRBM (Oreshnik) Testing/Maintenance Facility - MRBM Assembly Building - Logistics and Support Warehouse #OSINT



[image or embed] — OSINT Intuit™ (@urikikaski.bsky.social) 8. Februar 2026 um 12:08

Secondo le forze armate ucraine, i Flamingo hanno colpito un magazzino di materiali, una sala di produzione di missili e un edificio tecnico. Da parte russa, come spesso capita, non ci sono conferme di questi danni e nemmeno dell'attacco.

Preso di mira un enorme deposito di armi russo

Gli attacchi sono proseguiti a febbraio. Il 12 è stato preso di mira un enorme deposito di armi gestito dalla direzione principale dei missili e dell'artiglieria russa (GRAU) vicino al villaggio di Kotluban, nell'oblast' di Volograd.

Il deposito dista solo 120 km dal sito di test di Kapustin Yar.

❗️According to CyberBoroshno, as a result of the recent strike with an FP-5 Flamingo cruise missile on the GRAU arsenal in 🇷🇺Kotluban, a bunker with an area of 3600 m² was destroyed.



[image or embed] — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@militarynewsua.bsky.social) 21. Februar 2026 um 17:43

Secondo i rapporti ucraini, è stato colpito un bunker di 3'600 metri quadrati, in cui potrebbero essere stati stoccati da 20'000 a 40'000 proiettili d'artiglieria, a seconda del calibro.

Non è chiaro quanti razzi siano stati utilizzati. Un video mostra le esplosioni successive.

Tonight, FP-5 "Flamingo" cruise missiles struck the 117th GRAU arsenal in Kotluban, Volgograd region. This was confirmed by the General Staff. The arsenal is one of the largest ammunition storage sites of the Russian army. And it is still detonating.



[image or embed] — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated.bsky.social) 12. Februar 2026 um 11:10

Zelensky ha dichiarato poco dopo, secondo l'UNN: «Non abbiamo molti [Flamingo]. Li abbiamo dispiegati qualche giorno fa nell'area in cui si trovano i sistemi Oreshnik. Vedremo i risultati, ma credo che abbiamo ottenuto dei risultati. Naturalmente è importante lavorare per aumentare il numero [di missili]».

Colpo nella tradizionale azienda russa

Ci sono stati altri due attacchi ucraini in cui il missile da crociera potrebbe essere stato utilizzato: in primo luogo, in un attacco a Volna, una città portuale nell'oblast' di Krasnodar, di fronte alla Crimea, da dove viene esportato il petrolio.

Sebbene l'uso del Flamingo non sia ufficialmente riconosciuto, lo YouTuber Suchomimus ha notato il cratere insolitamente grande che le immagini satellitari mostrano.

Questo corrisponde alla testata di 1'150 kg del missile. Ma è possibile che i serbatoi di olio nelle vicinanze fossero destinati a essere colpiti. L'olio degli ortaggi era stato lavorato nell'edificio distrutto.

L'ultimo attacco Flamingo è anche il più lungo finora: il 20 febbraio, diversi missili da crociera hanno volato per ben 1'400 chilometri per colpire l'impianto di costruzione di macchine di Votkinsk, nella Repubblica di Udmurtia.

Fondata nel 1759, l'azienda è una delle più antiche imprese di ingegneria della Russia.

La fabbrica produce i missili Iskander, Topol-M e Oreshnik. Almeno una sala è stata completamente bruciata dopo che il Flamingo ha sfondato il soffitto dell'edificio.

Poiché sembra che, almeno per il momento, ogni sala copra una parte del processo produttivo, è probabile che la produzione sia stata interrotta.