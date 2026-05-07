Kiev mostra il lancio del missile «Flamingo», sarà la nuova arma vincente? Volodymyr Zelensky ha pubblicato dei video che mostrano il lancio notturno del nuovo missile ucraino a lungo raggio, il «Flamingo». Secondo Kiev, il missile da crociera può colpire obiettivi in profondità nell'entroterra russo. 07.05.2026

Volodymyr Zelensky ha pubblicato dei video che mostrano il lancio notturno del nuovo missile ucraino a lungo raggio, il «Flamingo». Secondo Kiev, il missile da crociera può colpire obiettivi in profondità nell'entroterra russo.

Christian Thumshirn Christian Thumshirn

Il «Flamingo» è considerato una delle nuove armi più misteriose dell'Ucraina.

Secondo Kiev, il missile da crociera può volare fino a 3.000 chilometri e quindi colpire obiettivi nelle profondità della Russia.

Il missile è stato sviluppato proprio in Ucraina. Gli esperti lo stanno già paragonando a quelli occidentali «Tomahawk».

Usato più volte contro la Russia

Il «Flamingo» è stato mostrato per la prima volta al pubblico nel 2025 e da allora sarebbe stato usato più volte contro impianti petroliferi, fabbriche di armi e obiettivi militari, a volte molto indietro rispetto alla linea del fronte.

Il missile è strategicamente importante per Kiev perché la rende meno dipendente dalle forniture di armi occidentali.