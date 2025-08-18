  1. Clienti privati
Guerra Kiev: «Nella notte 4 missili e 140 droni sull'Ucraina»

SDA

18.8.2025 - 09:43

Danni causati dagli attacchi russi la scorsa notte a Kharkiv, Ucraina
Keystone

Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa – a poche ore dagli incontri alla Casa Bianca tra il presidente Donald Trump, il presidente Volodymyr Zelensky ed i leader europei.

Keystone-SDA

18.08.2025, 09:43

18.08.2025, 09:45

Sul Paese sono stati lanciati quattro missili balistici Iskander-M e 140 droni di vario tipo inclusi i kamikaze Shahed, ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev.

Le difese aeree ucraine hanno abbattuto o neutralizzato con sistemi di guerra elettronica un totale di 88 velivoli senza pilota su tutto il territorio nazionale. I missili e i droni russi hanno colpito 25 località nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk, Odessa e Kiev.

