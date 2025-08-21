  1. Clienti privati
Conflitti Kiev: «Nella notte 40 missili e 574 droni sull'Ucraina»

SDA

21.8.2025 - 08:35

Edificio sventrato da un drone a Kharkiv, in Ucraina
Edificio sventrato da un drone a Kharkiv, in Ucraina
Keystone

Le forze russe hanno attaccato l'ucraina la notte scorsa con 40 missili di vario tipo, inclusi quattro ipersonici Kinzhal, e 574 droni.

21.08.2025, 08:35

21.08.2025, 08:35

21.08.2025, 09:04

Lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che le difese aeree del Paese hanno abbattuto 546 velivoli senza pilota e 31 missili, di cui uno ipersonico.

I droni sono stati lanciati dalle regioni russe di Kursk, Bryansk, Millerovo, Orel, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk, Gvardeyskoye e dalla Crimea occupata, ha precisato l'Aeronautica.

I missili balistici X-47M2 Kinzhal provenivano invece dallo spazio aereo delle regioni di Lipetsk e Voronezh.

Sono stati lanciati anche due missili balistici Iskander-M/KN-23 dalla regione di Voronezh, 19 missili da crociera X-101 dallo spazio aereo della regione di Saratov, 14 missili da crociera Kalibr dall'area del Mar Nero e un missile di tipo non identificato dalla Crimea occupata.

Le difese aeree ucraine hanno abbattuto o neutralizzato con sistemi di guerra elettronica 546 droni, oltre a un missile ipersonico, 18 missili da crociera X-101 e 12 Kalibr.

Nel complesso, sono state colpite 11 località, mentre i detriti dei missili e dei droni abbattuti sono caduti in tre località.

