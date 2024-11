Gli attacchi sono proseguiti nella notte in Ucraina. Keystone

Le forze russe hanno lanciato la notte scorsa sull'Ucraina un record di 188 droni, oltre a quattro missili balistici Iskander-M.

SDA

Lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che le difese aeree del Paese hanno abbattuto 76 velivoli senza pilota nemici.

«Purtroppo sono stati colpiti impianti infrastrutturali critici e sono stati danneggiati edifici privati e condomi in diverse regioni a causa dei massicci attacchi dei droni – si legge in un comunicato -. Non ci sono state vittime o feriti».

I droni distrutti sono stati intercettati nelle regioni di Kiev, Cherkasy, Kirovohrad, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Poltava, Zhytomyr, Khmelnytsky, Vinnytsia, Chernivtsi, Ternopil, Rivne, Zaporizhzhia, Dnipro, Odessa e Mykolaiv.

Altri 95 droni risultano dispersi, presumibilmente a causa delle contromisure di guerra elettronica adottate dalle difese ucraine, mentre cinque velivoli senza pilota si sono diretti verso la Bielorussia.

Le difese aeree russe hanno dal canto loro abbattuto la notte scorsa 39 droni ucraini su sei regioni dei Paese e sul territorio della Crimea occupata, ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca, come riporta Interfax.

Ventiquattro velivoli senza pilota sono stati distrutti nella regione di Rostov, cinque nella regione di Bryansk, tre nella regione di Belgorod, tre nella regione di Kursk, uno nella regione di Oryol, uno nella regione di Voronezh e nella Crimea occupata, si legge in un comunicato.

SDA