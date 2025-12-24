Il presidente ucraino Volodimir Zelenski. Keystone

Il piano americano per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina non pretende che Kiev rinunci formalmente alla Nato. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando ai giornalisti nella capitale ucraina.

Keystone-SDA SDA

Zelensky ha poi detto che l'ultima versione del piano prevede il congelamento del fronte lungo le linee attuali e l'avvio di discussioni sulla creazione di zone demilitarizzate.

«La linea di dispiegamento delle truppe alla data dell'accordo è la linea di contatto de facto riconosciuta», ha affermato Zelensky. «Un gruppo di lavoro si riunirà per determinare il ridispiegamento delle forze necessario per porre fine al conflitto, nonché per definire i parametri di possibili future zone economiche speciali», ha aggiunto.

In seguito il presidente ha dichiarato che, in base al piano, l'Ucraina organizzerà le elezioni presidenziali il prima possibile dopo la firma dell'accordo per porre fine all'invasione russa.

Il leader ucraino ha aggiunto di aspettarsi che Mosca risponda già oggi all'ultima versione della bozza di proposta concordata tra Washington e Kiev per porre fine alla guerra.

«Riceveremo la risposta russa dopo che la parte americana avrà parlato con loro», ha detto Zelensky ai reporter, mentre illustrava i dettagli del nuovo piano in 20 punti elaborato durante i colloqui del fine settimana a Miami.