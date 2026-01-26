  1. Clienti privati
Guerra Kiev: «Raid russi sulle centrali elettriche, le regioni di Kharkiv e Donetsk sono al buio»

SDA

26.1.2026 - 14:03

Un militare ucraino lancia un drone da ricognizione sulla linea del fronte nella regione di Donetsk
Un militare ucraino lancia un drone da ricognizione sulla linea del fronte nella regione di Donetsk
Keystone

A causa dei raid russi su impianti energetici ucraini durante la notte gli abitanti delle regioni di Kharkiv e Donetsk sono rimasti senza elettricità. Lo afferma su Telegram il Ministero dell'Energia ucraino.

Keystone-SDA

26.01.2026, 14:03

26.01.2026, 14:07

Restano significative carenze di energia elettrica a Kiev e nella sua regione, aggiunge il ministero ripreso da Rc. La situazione rimane critica, con interruzioni di emergenza in atto.

