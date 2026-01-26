GuerraKiev: «Raid russi sulle centrali elettriche, le regioni di Kharkiv e Donetsk sono al buio»
A causa dei raid russi su impianti energetici ucraini durante la notte gli abitanti delle regioni di Kharkiv e Donetsk sono rimasti senza elettricità. Lo afferma su Telegram il Ministero dell'Energia ucraino.
Restano significative carenze di energia elettrica a Kiev e nella sua regione, aggiunge il ministero ripreso da Rc. La situazione rimane critica, con interruzioni di emergenza in atto.