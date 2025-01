L'Ucraina ha rivendicato l'attacco più massiccio contro la Russia dall'inizio del conflitto Keystone

L'Ucraina ha rivendicato di aver effettuato questa notte «il più massiccio attacco contro le strutture militari» russe dall'inizio della guerra.

Keystone-SDA SDA

In una nota, lo Stato maggiore ucraino ha riferito di aver colpito «ad una distanza compresa tra 200 e 1.100 km nel profondo della Federazione Russa» le regioni di Bryansk, Saratov, Tula e della Repubblica del Tatarstan. Tra gli obiettivi colpiti ci sono «una base di stoccaggio del petrolio Kombinat Crystal a Engels, nella regione di Saratov», e «lo stabilimento chimico nella città di Seltso» a Bryansk, dove sono stati colpiti anche due complessi missilistici antiaerei nemici.

Il raid contro la base di stoccaggio del petrolio a Engels è avvenuto dopo che «era appena stato domato un incendio durato 5 giorni dopo l'attacco precedente», ricorda lo Stato maggiore ucraino sottolineando che l'attacco è stato realizzato «con successo dalle unità delle Forze dei sistemi senza pilota (droni) delle Forze armate dell'Ucraina e della Direzione principale dell'intelligence».

Lo stabilimento chimico di Bryansk nella città di Seltso colpito nei raid è «una struttura strategica del complesso militare-industriale russo» dove «vengono prodotte munizioni per artiglieria, sistemi di lancio di razzi, munizioni per l'aviazione, ingegneria e componenti per missili da crociera Kh-59», sostiene lo Stato maggiore.

«Nell'esecuzione di questa missione di combattimento» contro la Russia «sono state coinvolte unità delle forze dei sistemi senza pilota, delle forze per operazioni speciali, del servizio di sicurezza dell'Ucraina, delle forze missilistiche, delle forze aeree delle forze armate dell'Ucraina, nonché della direzione principale dell'intelligence del ministero della difesa. Inoltre, unità della Direzione principale dell'intelligence e del Servizio di sicurezza dell'Ucraina hanno attaccato obiettivi strategici del complesso militare-industriale della Federazione Russa: la raffineria di petrolio di Saratov e l'impianto di Kazanorgsintez. In entrambe le strutture è scoppiato un incendio».

«Il lavoro mirato e sistematico per distruggere gli oggetti che forniscono munizioni, equipaggiamento militare, carburante all'esercito di occupazione della Federazione Russa continuerà fino alla completa cessazione dell'aggressione armata della Federazione Russa contro l'Ucraina», conclude la nota.