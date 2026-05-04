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Guerra in Ucraina Salgono a 7 i morti nel raid russo vicino a Kharkiv

SDA

4.5.2026 - 18:48

Dopo l'attacco russo a Merefa, vicino a Kharkiv, con un bilancio di 7 morti e decine di feriti.
Dopo l'attacco russo a Merefa, vicino a Kharkiv, con un bilancio di 7 morti e decine di feriti.
Keystone

È salito a sette morti, il bilancio dell'attacco russo che oggi ha colpito la città di Merefa, vicino a Kharkiv, mentre i feriti sono decine, hanno affermato le autorità regionali.

Keystone-SDA

04.05.2026, 18:48

04.05.2026, 18:49

Separatamente, il governatore della regione meridionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, ha affermato che un attacco russo ha ucciso due persone nel villaggio di Vilnyansk.

«Purtroppo, una coppia sposata è stata uccisa: un uomo di 51 anni e una donna di 62», ha detto Fedorov, il quale ha aggiunto che il loro figlio di 31 anni è rimasto ferito nell'attacco, insieme ad altre tre persone.

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