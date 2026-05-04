Guerra in UcrainaSalgono a 7 i morti nel raid russo vicino a Kharkiv
SDA
4.5.2026 - 18:48
È salito a sette morti, il bilancio dell'attacco russo che oggi ha colpito la città di Merefa, vicino a Kharkiv, mentre i feriti sono decine, hanno affermato le autorità regionali.
Keystone-SDA
04.05.2026, 18:48
04.05.2026, 18:49
SDA
Separatamente, il governatore della regione meridionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, ha affermato che un attacco russo ha ucciso due persone nel villaggio di Vilnyansk.
«Purtroppo, una coppia sposata è stata uccisa: un uomo di 51 anni e una donna di 62», ha detto Fedorov, il quale ha aggiunto che il loro figlio di 31 anni è rimasto ferito nell'attacco, insieme ad altre tre persone.