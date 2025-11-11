  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Kiev si ritira da 5 insediamenti a Zaporizhzhia

SDA

11.11.2025 - 15:36

Soldati russi dopo la conquista del villaggio di Uspenivka, nella regione di Zaporizhzhia. (foto del 7 novembre 2025 messa a disposizione dal Ministero russo della difesa)
Soldati russi dopo la conquista del villaggio di Uspenivka, nella regione di Zaporizhzhia. (foto del 7 novembre 2025 messa a disposizione dal Ministero russo della difesa)
Keystone

Le forze ucraine di difesa del sud annunciano di essersi ritirate dalle posizioni vicine a 5 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia a causa dell'intensificarsi delle azioni di assalto russe. Lo riportano i media ucraini.

Keystone-SDA

11.11.2025, 15:36

11.11.2025, 15:41

«A Zaporizhzhia, sono in corso intensi combattimenti da diversi giorni consecutivi. Negli ultimi giorni, sono stati registrati fino a un centinaio di scontri». Le forze ucraine si sono ritirate dalle posizioni vicine a Novouspenivske, Novye, Okhotnyche, Uspenivka, Novomykolaivka.

