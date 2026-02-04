  1. Clienti privati
Guerra Kiev: «Sostanziali e produttivi i colloqui trilaterali ad Abu Dhabi»

SDA

4.2.2026 - 17:41

Rustem Umerov è soddisfatto
Keystone

«Dopo l'incontro trilaterale di Abu Dhabi, il processo negoziale è proseguito oggi in formato di gruppo di lavoro» e «il lavoro è stato sostanziale e produttivo, incentrato su misure concrete e soluzioni pratiche».

Keystone-SDA

04.02.2026, 17:51

Lo ha riferito su X il segretario alla sicurezza nazionale e negoziatore ucraino Rustem Umerov. «Stiamo preparando un rapporto per il presidente Volodymyr Zelensky», ha aggiunto.

Umerov ha ricordato che «oltre a me, la delegazione ucraina comprendeva Kyrylo Budanov, Davyd Arakhamia, Serhii Kyslytsia, Andrii Hnatov, Vadym Skibitskyi e Oleksandr Bevz.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, alle consultazioni hanno partecipato Steve Witkoff, Jared Kushner e Josh Gruenbaum, oltre a Daniel Driscoll e al generale Alex Grynkewich. La parte russa era rappresentata ad alto livello militare». I colloqui odierni sono conclusi e riprenderanno domani.

