Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky Keystone

È di cinque morti e dieci feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in un supermercato a Kiev, dove un uomo ha aperto il fuoco per poi barricarsi all'interno prendendo in ostaggio alcune persone. L'attentatore è stato ucciso.

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«Il Ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko ha appena comunicato che l'attentatore di Kiev che ha aperto il fuoco sui civili è stato neutralizzato. Sono in corso accertamenti su tutte le circostanze. Al momento, sono confermate cinque vittime. Le mie condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime», ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social.

«Dieci persone sono attualmente ricoverate in ospedale con ferite e traumi. Tutte stanno ricevendo l'assistenza necessaria. Quattro ostaggi sono stati liberati». «Ci aspettiamo un'indagine rapida», ha aggiunto.