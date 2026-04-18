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Ucraina Sparatoria in supermercato di Kiev, 5 morti e 10 feriti

SDA

18.4.2026 - 18:34

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
Keystone

È di cinque morti e dieci feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in un supermercato a Kiev, dove un uomo ha aperto il fuoco per poi barricarsi all'interno prendendo in ostaggio alcune persone. L'attentatore è stato ucciso.

Keystone-SDA

18.04.2026, 18:34

18.04.2026, 18:37

«Il Ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko ha appena comunicato che l'attentatore di Kiev che ha aperto il fuoco sui civili è stato neutralizzato. Sono in corso accertamenti su tutte le circostanze. Al momento, sono confermate cinque vittime. Le mie condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime», ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social.

«Dieci persone sono attualmente ricoverate in ospedale con ferite e traumi. Tutte stanno ricevendo l'assistenza necessaria. Quattro ostaggi sono stati liberati». «Ci aspettiamo un'indagine rapida», ha aggiunto.

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