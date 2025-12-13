Attacchi notturni russi hanno colpito infrastrutture energetiche: Più di un milione di famiglie sono rimaste senza elettricità (foto d'archivio) Keystone

Più di un milione di famiglie sono rimaste senza elettricità dopo che una serie di attacchi russi notturni ha colpito le infrastrutture energetiche e industriali. Lo affermano le autorità ucraine, riprese dalla Bbc.

Keystone-SDA SDA

Il ministro degli Interni ucraino, Ihor Klymenko, ha dichiarato che sono state colpite cinque regioni e che almeno cinque persone sono rimaste ferite. Sono in corso i lavori per spegnere gli incendi e ripristinare l'energia.