Edificio danneggiato a Vovchansk Keystone

La città di Vovchansk nella regione di Kharkiv si sta «trasformando» in Bakhmut o Maryinka a causa dei continui attacchi aerei dei russi. Lo ha dichiarato il capo della polizia della regione nordorientale ucraina, Volodymyr Tymoshko, citato da Rbc-Ucraina.

SDA

Negli ultimi tre giorni Vovchansk «ha sofferto come non soffriva dal 2022», ha affermato, aggiungendo che i russi utilizzano un gran numero di bombe aeree guidate per attaccare la città.

«Si tratta di bombe del peso di 250 o anche 500 kg, che possono demolire un edificio a più piani. In un certo senso, Vovchansk si sta trasformando in Bakhmut o Maryinka», ha detto Tymoshko.

SDA