  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Corea del Nord-Russia Kim a Putin: «La nostra alleanza andrà avanti in futuro»

SDA

7.10.2025 - 10:16

Il leader nordcoreano Kim Jong-un è certo che "i rapporti di alleanza tra i due paesi (...) saranno portati avanti anche in futuro, grazie alle calorose relazioni amichevoli e agli stretti legami camerateschi tra noi". (foto d'archivio)
Il leader nordcoreano Kim Jong-un è certo che "i rapporti di alleanza tra i due paesi (...) saranno portati avanti anche in futuro, grazie alle calorose relazioni amichevoli e agli stretti legami camerateschi tra noi". (foto d'archivio)
Keystone

In una lettera inviata per il 73esimo compleanno del presidente russo, che cade oggi, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha scritto a Vladimir Putin di ritenere che la loro alleanza «sarà portata avanti in modo invariabilmente progressivo in futuro».

Keystone-SDA

07.10.2025, 10:16

07.10.2025, 10:27

Kim ha osservato di «non dubitare» che «i rapporti di alleanza tra i due paesi, che hanno salutato il loro grande periodo di massimo splendore, saranno portati avanti anche in futuro, grazie alle calorose relazioni amichevoli e agli stretti legami camerateschi tra noi», ha riferito l'agenzia ufficiale nordcoreana KCNA.

Le relazioni tra leader «daranno un grande contributo a promuovere con forza lo sviluppo globale dei legami bilaterali e a stabilire un ordine mondiale giusto e multipolare», ha aggiunto Kim.

Kim sostiene Mosca nella guerra in Ucraina

Nella lettera, infine, il leader nordcoreano ha anche ribadito che sosterrà pienamente la «giusta lotta» della Russia per difendere la propria sovranità nazionale, in un riferimento apparente all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca.

Dall'ottobre 2024 la Corea del Nord ha inviato circa 15'000 soldati e armi per sostenere gli sforzi bellici della Russia, secondo le stime dell'agenzia di spionaggio sudcoreana (NIS), secondo cui sarebbero circa 2'000 unità i soldati morti o feriti durante i combattimenti.

Kim e Putin si erano incontrati di persona a Pechino agli inizi di settembre in occasione delle celebrazioni degli 80 anni della fine della Seconda guerra mondiale.

Scontro con gli USA. La Corea del Nord: «Sancito dalla legge che siamo uno Stato dotato di armi nucleari»

Scontro con gli USALa Corea del Nord: «Sancito dalla legge che siamo uno Stato dotato di armi nucleari»

I più letti

Ecco cosa si sa degli escursionisti dispersi per il maltempo sul Monte Everest
A che temperatura conviene impostare il riscaldamento?
Trump annulla l'ordine di Biden, via libera a una mega autostrada in Alaska
Damiano David conquista il pubblico di Zurigo, ecco com'è andato il suo show
Un video mostra le drammatiche scene della bufera di neve sul Monte Everest

Altre notizie

Politica. Crisi politica in Francia: Lecornu convoca le forze politiche a Matignon

PoliticaCrisi politica in Francia: Lecornu convoca le forze politiche a Matignon

USA. Trump annulla l'ordine di Biden, via libera a una mega autostrada in Alaska

USATrump annulla l'ordine di Biden, via libera a una mega autostrada in Alaska

Tempesta di neve sull'Himalaya. Escursionisti cercano di salvarsi scavando nella neve con delle pentole dopo il dramma dell'Everest

Tempesta di neve sull'HimalayaEscursionisti cercano di salvarsi scavando nella neve con delle pentole dopo il dramma dell'Everest