Il leader nordcoreano Kim Jong-un è certo che "i rapporti di alleanza tra i due paesi (...) saranno portati avanti anche in futuro, grazie alle calorose relazioni amichevoli e agli stretti legami camerateschi tra noi".

In una lettera inviata per il 73esimo compleanno del presidente russo, che cade oggi, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha scritto a Vladimir Putin di ritenere che la loro alleanza «sarà portata avanti in modo invariabilmente progressivo in futuro».

Kim ha osservato di «non dubitare» che «i rapporti di alleanza tra i due paesi, che hanno salutato il loro grande periodo di massimo splendore, saranno portati avanti anche in futuro, grazie alle calorose relazioni amichevoli e agli stretti legami camerateschi tra noi», ha riferito l'agenzia ufficiale nordcoreana KCNA.

Le relazioni tra leader «daranno un grande contributo a promuovere con forza lo sviluppo globale dei legami bilaterali e a stabilire un ordine mondiale giusto e multipolare», ha aggiunto Kim.

Kim sostiene Mosca nella guerra in Ucraina

Nella lettera, infine, il leader nordcoreano ha anche ribadito che sosterrà pienamente la «giusta lotta» della Russia per difendere la propria sovranità nazionale, in un riferimento apparente all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca.

Dall'ottobre 2024 la Corea del Nord ha inviato circa 15'000 soldati e armi per sostenere gli sforzi bellici della Russia, secondo le stime dell'agenzia di spionaggio sudcoreana (NIS), secondo cui sarebbero circa 2'000 unità i soldati morti o feriti durante i combattimenti.

Kim e Putin si erano incontrati di persona a Pechino agli inizi di settembre in occasione delle celebrazioni degli 80 anni della fine della Seconda guerra mondiale.