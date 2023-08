Kim Jong Un auspica una crescita degli armamenti. Keystone

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha visitato questa settimana diverse importanti fabbriche di armi, comprese le strutture che producono motori per missili strategici e ha chiesto un aumento della produzione. Lo riferiscono i media statali, scrive il Guardian.

L'ispezione di tre giorni delle fabbriche arriva meno di due settimane dopo che Kim ha partecipato a un'importante parata militare con funzionari russi e cinesi, mostrando le armi più recenti della Corea del Nord, inclusi missili balistici intercontinentali e droni spia.

Kim ha visitato una fabbrica che produce motori per veicoli aerei armati senza pilota, nonché quelli per la produzione di proiettili per lanciarazzi multipli di grosso calibro, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa centrale coreana KCNA.

Durante la visita alla fabbrica di motori, Kim ha chiesto di «aumentare costantemente le prestazioni e l'affidabilità del motore» e di «espandere rapidamente la sua capacità produttiva», scrive l'agenzia. Kim ha anche evidenziato la modernizzazione delle armi leggere come «la questione più importante e urgente per fare i preparativi di guerra... in linea con il mutato aspetto del conflitto», ha riferito l'agenzia.

Le ispezioni arrivano mentre la Corea del Sud e gli Stati Uniti si preparano per le principali esercitazioni militari congiunte in programma questo mese. La Corea del Nord considera tali esercitazioni come prove per un'invasione e ha ripetutamente minacciato un'azione «schiacciante» in risposta.

SDA