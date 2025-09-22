  1. Clienti privati
Corea del Nord Kim Jong Un pronto a un dialogo con gli USA «se ritirano le richieste su nucleare»

SDA

22.9.2025 - 07:06

Il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente degli Stati Uniti, nel giugno del 2018. (Foto archivio)
Keystone

Il leader nordcoreano Kim Jong Un si è detto disponibile a futuri colloqui con gli Stati Uniti se Washington ritirerà la richiesta di rinuncia alle armi nucleari da parte del Paese, riferiscono i media statali nordcoreani.

Keystone-SDA

22.09.2025, 08:12

«Se gli Stati Uniti abbandonano la loro ossessione delirante per la denuclearizzazione e, riconoscendo la realtà, desiderano davvero una coesistenza pacifica con noi, allora non c'è motivo per cui non possiamo soddisfarla», ha affermato Kim, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency.

