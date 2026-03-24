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Discorso contro gli USA Kim: «La Corea del Nord non rinuncerà mai alle armi nucleari»

SDA

24.3.2026 - 08:23

Kim Jong-Un non ha intenzione di rinunciare alle armi nucleari.
Kim Jong-Un non ha intenzione di rinunciare alle armi nucleari.
Keystone

La Corea del Nord non rinuncerà mai alle armi nucleari.

Keystone-SDA

24.03.2026, 08:23

24.03.2026, 08:45

Lo ha affermato il leader del Paese, Kim Jong-un, aggiungendo che Pyongyang designerà presto la Corea del Sud come «Stato più ostile». Lo riportano i media statali, come l'agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency (Kcna).

In un discorso fatto ieri al Parlamento, Kim ha anche dichiarato che gli Stati Uniti stanno commettendo «terrorismo di Stato», in un apparente riferimento ai loro attacchi militari contro l'Iran.

«Continueremo a consolidare con fermezza il nostro status di Stato dotato di armi nucleari come percorso irreversibile, intensificando al contempo in modo aggressivo la nostra lotta contro le forze ostili», ha detto Kim all'Assemblea popolare suprema. «In linea con la missione affidataci dalla Costituzione della Repubblica», ha aggiunto, «espanderemo e potenzieremo ulteriormente la nostra deterrenza nucleare a scopo di autodifesa».

Mentre gli Usa e Israele hanno dichiarato che i loro attacchi contro l'Iran mirano a impedire alla Repubblica islamica di sviluppare armi nucleari, si ritiene che le attività atomiche di Pyongyang siano, al confronto, anni luce avanti e che la Corea del Sud disponga di decine di testate nucleari e del materiale fissile per molte altre, oltre ad aver effettuato sei test nucleari.

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