Corea del Nord Kim Jong-un licenzia in tronco il vicepremier Yang Sung-ho in vista del Congresso

SDA

20.1.2026 - 08:31

Kim Jong-un ha liquidato platealmente il suo vicepremier.
Keystone

Kim Jong-un ha licenziato un vicepremier del suo governo contestando la sua «irresponsabilità» nei piani di ammodernamento di un impianto di macchinari, in un raro momento di ira pubblica del leader nordcoreano.

Keystone-SDA

20.01.2026, 08:31

20.01.2026, 08:32

Kim ha liquidato Yang Sung-ho «in tronco» durante la cerimonia di inaugurazione tenuta ieri relativa alla prima fase del progetto di sviluppo del complesso di macchinari di Ryongsong, in base a quanto riferito dall'agenzia ufficiale statale Kcna.

Il leader ha affermato che il progetto «ha incontrato difficoltà e ha causato non poche perdite economiche, con inutili confusioni causate dall'uomo». Il progetto di Ryongsong è stato deciso per promuovere l'industria meccanica nazionale dopo l'ottavo congresso del Partito dei Lavoratori. Kim ha anche accusato Yang di aver tentato di deridere il partito con «commenti e azioni ingiuste», ritenendolo «non qualificato» per il prestigioso incarico. Yang, ex ministro dell'Industria meccanica promosso a vicepremier, è un componente supplente del Politburo del partito.

Il plateale licenziamento sembra mirato, secondo gli osservatori, a rafforzare la disciplina tra i funzionari economici in vista del prossimo IX Congresso del Partito dei Lavoratori, in cui la leadership dovrebbe delineare una visione di sviluppo economico e procedere al rimpasto di cariche. Kim ha affermato che il partito ha dovuto inviare un gruppo di esperti per una piena revisione del progetto, facendo emergere circa 60 problemi dovuti alla sua scadente attuazione.

Il leader nordcoreano, nel frattempo, ha fissato gli obiettivi di modernizzazione della prossima fase del complesso, nonché i compiti dettagliati per lo sviluppo dell'industria meccanica del Paese, ha riferito la Kcna. Il Ryongsong Machine Complex, nella provincia di Hamgyong meridionale, è un importante impianto di macchinari che fornisce attrezzature a miniere e ad altri stabilimenti industriali.

