Corea del Nord-USA Kim Jong-Un: «Ci prepareremo in tutto e per tutto al confronto con gli Stati Uniti»

SDA

26.2.2026 - 09:14

Kim Jong-Un ha parlato al termine del Congresso del Partito dei Lavoratori.
Kim Jong-Un ha parlato al termine del Congresso del Partito dei Lavoratori.
Keystone

Kim Jong-un si dice pronto a riprendere il dialogo con gli Stati Uniti se «rispetteranno la posizione» della Corea del Nord e «ritireranno la politica ostile» nei confronti di Pyongyang, che è «pronta a una coesistenza pacifica» così come a un «confronto eterno».

Keystone-SDA

26.02.2026, 09:14

26.02.2026, 09:18

«Ci prepareremo in tutto e per tutto al confronto con gli Usa nel futuro, come stiamo facendo adesso – ha detto Kim al termine del Congresso del Partito dei Lavoratori – Tuttavia se gli Stati Uniti rispetteranno la posizione attuale del nostro Stato, precisata nella Costituzione, e ritireranno la loro politica ostile nei confronti della Corea del Nord, non c'è ragione per cui non possiamo andare d'accordo con gli Stati Uniti».

Per il leader nordcoreano, il futuro delle relazioni tra Pyongyang e Washington «dipende interamente dall'atteggiamento» degli Stati Uniti e se «non si discosteranno dalle pratiche abituali» nei confronti della Corea del Nord troveranno una «risposta proporzionata». «Esistono mezzi e metodi sufficienti», ha affermato Kim secondo le dichiarazioni diffuse dall'agenzia Kcna.

La Corea del Nord, ha aggiunto, è pronta sia alla «coesistenza pacifica» che al «confronto eterno». «Questa scelta spetta a noi», ha insistito, puntando il dito contro quella che considera «la solita impostazione violenta e autoritaria» dell'Amministrazione Usa le cui politiche «stanno producendo un cambiamento significativo nell'ordine internazionale» e nel «multilateralismo».

Tensione in aumento. La Corea del Nord svela un nuovo enorme lanciarazzi con capacità nucleare

Tensione in aumentoLa Corea del Nord svela un nuovo enorme lanciarazzi con capacità nucleare

«Le pratiche arbitrarie americane che generano controversie e disordini nel mondo non sono nuove per noi, perché sono semplicemente un proseguimento e una continuazione delle pratiche disoneste ed egemoniche a cui abbiamo sempre assistito», ha sostenuto, parlando di una situazione «sempre più caotica e imprevedibile» nel mondo.

