Il leader nordcoreano Kim Jong-un, accompagnato da alti funzionari nordcoreani e dalla sua giovane e inseparabile figlia Ju-ae, ha supervisionato ieri il test di un nuovo sistema missilistico multiplo di calibro maggiorato e progettato per attacchi specifici.

Kim Jong-un ha inoltre anticipato che svelerà a breve i progetti per rafforzare le sue forze nucleari nel contesto degli sforzi per aumentare la deterrenza contro lo scenario di una guerra atomica, il modello aggiornato, ha riferito l'agenzia Kcna, consentirebbe al Paese eremita di «impiegare le sue caratteristiche più potenti nel modo più appropriato ed efficace, e quindi renderebbe possibile applicarlo in attacchi specifici», senza fornire altri dettagli.

Nella stesa occasione, il leader ha anticipato che svelerà i piani per rafforzare le sue forze nucleari nel prossimo congresso del Partito dei Lavoratori, il primo in cinque anni atteso a febbraio, capaci di causare una «straziante agonia mentale» ai nemici: l'evento «chiarirà i programmi della fase successiva del rafforzamento ulteriore del deterrente contro la guerra nucleare del Paese».

Kim ha assistito al test del lanciarazzi multiplo di «grosso calibro» relativo a quattro missili. «Il risultato e il significato di questo delle attività saranno fonte di straziante agonia mentale e di seria minaccia per le forze che tentano di provocare uno scontro militare con noi», ha detto Kim.

Pur riconoscendo che lo sviluppo del sistema «non è stato semplice», Kim ha affermato che il test è stato «di grande importanza per migliorare l'efficacia del nostro deterrente strategico».

Le foto diffuse dai media statali hanno mostrato Kim e sua figlia mentre seguono le operazioni che hanno visto i missili «colpire un bersaglio» nelle acque a 358,5 chilometri di distanza del mar del Giappone