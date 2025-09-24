  1. Clienti privati
Stati Uniti Trump risponde al ritorno in TV di Kimmel: «Non ci posso credere», poi minaccia la Abc

SDA

24.9.2025 - 21:56

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è espresso su Truth (immagine d'archivio). 
KEYSTONE

Jimmy Kimmel è tornato trionfalmente in onda difendendo la libertà di parola e attaccando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ma il presidente non molla la presa, e ora minaccia di portare Disney e la Abc in tribunale per milioni e milioni di dollari accusando il comico di essere un «megafono» dei Dem.

Keystone-SDA

24.09.2025, 21:56

«Non posso credere che fake news Abc gli abbia ridato il posto», ha tuonato il tycoon su Truth.

«Faremo uscire Abc da questa situazione. Mi hanno dato già 16 milioni di dollari, stavolta sembra più redditizio», ha proseguito, accusando lo show di Kimmel di essere l'equivalente di «una importante donazione illegale alla campagna Dem».

Il presupposto dunque di una seconda azione legale dopo quella patteggiata in dicembre e l'altra, per ora fallita, contro il New York Times in quanto «portavoce del partito democratico di sinistra radicale».

Stati Uniti. Jimmy Kimmel torna in tv e attacca Trump: «Ha provato in tutti i modi a cancellarmi, invece...»

Stati UnitiJimmy Kimmel torna in tv e attacca Trump: «Ha provato in tutti i modi a cancellarmi, invece...»

