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Programma annuale del governo King's Speech: il Regno Unito rinnova il sostegno a Kiev al fianco della Nato

SDA

13.5.2026 - 13:49

Il discorso di Carlo III alla Camera dei Lord.
Il discorso di Carlo III alla Camera dei Lord.
Keystone

Il Regno Unito rinnova il suo sostegno al popolo ucraino, «in prima linea nella lotta per la libertà», restando al fianco della Nato. Lo ha detto re Carlo pronunciando in Parlamento il King's Speech, contenente il programma annuale del governo di Keir Starmer.

Keystone-SDA

13.05.2026, 13:49

13.05.2026, 13:58

Il sovrano ha dichiarato che il Paese è minacciato da «un mondo sempre più pericoloso e instabile», a partire dal conflitto in Medio Oriente.

«Ogni elemento della sicurezza energetica, della difesa e dell'economia nazionale sarà messo alla prova», ha aggiunto il monarca, sottolineando il ruolo di Londra nella sicurezza europea all'interno dell'Alleanza atlantica. Carlo III quindi affermato l'impegno del governo a contrastare la «minaccia crescente degli Stati ostili» e a incrementare la cybersicurezza.

Ha inoltre sottolineato l'importanza dell'indipendenza energetica del Regno, puntando sulle rinnovabili e anche sul nucleare di nuova generazione, e l'impegno dell'esecutivo nel contenimento dell'immigrazione, oltre alla riforma della Camera dei Lord per privare del titolo i membri della camera alta coinvolti in scandali.

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