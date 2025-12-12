  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo l'accordo con Trump In Kosovo arrivano i primi migranti deportati dagli USA

SDA

12.12.2025 - 13:03

Il Kosovo sta accettando persone «che gli Stati Uniti non vogliono sul proprio territorio», ha indicato il premier Albin Kurti. (Immagine d'archivio del 2023)
Il Kosovo sta accettando persone «che gli Stati Uniti non vogliono sul proprio territorio», ha indicato il premier Albin Kurti. (Immagine d'archivio del 2023)
Keystone

Il Kosovo ha iniziato ad accettare profughi deportati dagli Stati Uniti, in base a un accordo raggiunto con l'amministrazione del presidente Donald Trump. Ne ha dato notizia il premier Albin Kurti.

Keystone-SDA

12.12.2025, 13:03

12.12.2025, 13:51

In un'intervista all'emittente televisiva kosovara «Kanal10», Kurti ha detto che due migranti sono già arrivati, osservando che il Kosovo sta accettando persone «che gli Stati Uniti non vogliono sul proprio territorio». L'accordo, finalizzato lo scorso mese di giugno, consente al Kosovo di accettare fino a 50 migranti nell'arco di un anno.

I più letti

Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»
Tra pellicce e abiti aderenti, ecco i look natalizi di Charlène di Monaco
Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta
Patrick Chappatte: «Negli Stati Uniti c'è paura, è qualcosa di cui non ci rendiamo conto»
Laura Pausini confessa: «Mi stavano creando una dipendenza malata»

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Cremlino, «Referendum sul Donbass? È territorio russo»

Guerra in UcrainaCremlino, «Referendum sul Donbass? È territorio russo»

Guerra in Ucraina. Trump: «Sì all'assistenza a Kiev nell'accordo di pace»

Guerra in UcrainaTrump: «Sì all'assistenza a Kiev nell'accordo di pace»

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Gli Stati Uniti vogliono il ritiro dal Donbass»

Guerra in UcrainaZelensky: «Gli Stati Uniti vogliono il ritiro dal Donbass»