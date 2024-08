Una veduta di Pristina, la capitale del Kosovo Keystone

L'importanza di arrivare a una soluzione di compromesso nella disputa tra Belgrado e Pristina è stata sottolineata da Manuel Sarrazin, inviato del governo tedesco per i Balcani occidentali, che ha avuto nelle ultime ore colloqui con la dirigenza del Kosovo.

SDA

«Sono impegnato in un giro nella regione per incoraggiare i popoli dei Balcani occidentali a imboccare la strada giusta e andare avanti verso l'integrazione europea. Ma per questo abbiamo bisogno di compromessi e della volontà di fare concessioni per concludere accordi politici, non facili per la Serbia e nemmeno per il Kosovo», ha detto Sarrazin al termine di colloqui a Pristina con la presidente kosovara Vjosa Osmani, il premier Albin Kurti e i leader dei principali partiti politici locali.

