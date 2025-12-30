Il premier uscente del Kosovo, Albin Kurti Keystone

In Kosovo i dati definitivi dopo lo spoglio del 100% delle schede espresse nelle parlamentari anticipate del 28 dicembre scorso confermano la vittoria di Vetevendosje (Autodeterminazione, Vv, sinistra nazionalista) del premier uscente Albin Kurti.

Keystone-SDA SDA

Alla formazione politica è andato il 49,3% dei voti.

Secondo è giunto il Partito democratico del Kosovo (Pdk, centrodestra) con il 21%, seguito dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk, centrodestra) che ha ottenuto il 13,6%. Quarta forza in parlamento è l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak, centrodestra), alla quale è andato il 5,7%.

Per la distribuzione dei seggi, a Vv ne sono andati 56 (sul totale di 120 del parlamento di Pristina), al Pdk 23, a Ldk 15, all'Aak 5. Srpska Lista (Sl), principale partito della comunità serba strettamente legato alla dirigenza di Belgrado, ha conquistato nove dei dieci seggi spettanti per legge alla minoranza serba, la più numerosa e importante nel Paese, con l'altro andato al Partito per la libertà e la giustizia, che è su posizioni vicine al governo kosovaro.

L'affluenza alle urne è risultata poco al di sotto del 45%. Dovranno essere ancora conteggiati i voti espressi per posta e quelli della diaspora kosovara, che tuttavia non dovrebbero cambiare il quadro generale dei risultati.

Dei 120 seggi del parlamento del Kosovo, 20 sono assegnati per legge ai rappresentanti delle minoranze, e di questi la metà spettano ai serbi. Dopo lo stallo di dieci mesi seguito al voto dello scorso febbraio, nel quale non si è riusciti a formare un nuovo governo, Kurti si è detto questa volta fiducioso di poter costituire una maggioranza parlamentare, con un nuovo esecutivo.