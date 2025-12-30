  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Vittoria di Vetevendosje Kosovo: spoglio completato si conferma successo partito di Kurti

SDA

30.12.2025 - 14:20

Il premier uscente del Kosovo, Albin Kurti
Il premier uscente del Kosovo, Albin Kurti
Keystone

In Kosovo i dati definitivi dopo lo spoglio del 100% delle schede espresse nelle parlamentari anticipate del 28 dicembre scorso confermano la vittoria di Vetevendosje (Autodeterminazione, Vv, sinistra nazionalista) del premier uscente Albin Kurti.

Keystone-SDA

30.12.2025, 14:20

30.12.2025, 14:22

Alla formazione politica è andato il 49,3% dei voti.

Secondo è giunto il Partito democratico del Kosovo (Pdk, centrodestra) con il 21%, seguito dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk, centrodestra) che ha ottenuto il 13,6%. Quarta forza in parlamento è l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak, centrodestra), alla quale è andato il 5,7%.

Per la distribuzione dei seggi, a Vv ne sono andati 56 (sul totale di 120 del parlamento di Pristina), al Pdk 23, a Ldk 15, all'Aak 5. Srpska Lista (Sl), principale partito della comunità serba strettamente legato alla dirigenza di Belgrado, ha conquistato nove dei dieci seggi spettanti per legge alla minoranza serba, la più numerosa e importante nel Paese, con l'altro andato al Partito per la libertà e la giustizia, che è su posizioni vicine al governo kosovaro.

L'affluenza alle urne è risultata poco al di sotto del 45%. Dovranno essere ancora conteggiati i voti espressi per posta e quelli della diaspora kosovara, che tuttavia non dovrebbero cambiare il quadro generale dei risultati.

Dei 120 seggi del parlamento del Kosovo, 20 sono assegnati per legge ai rappresentanti delle minoranze, e di questi la metà spettano ai serbi. Dopo lo stallo di dieci mesi seguito al voto dello scorso febbraio, nel quale non si è riusciti a formare un nuovo governo, Kurti si è detto questa volta fiducioso di poter costituire una maggioranza parlamentare, con un nuovo esecutivo.

I più letti

Per Vittorio Sgarbi nessun amministratore, ma scatta la perizia medica
La giovane Giada D'Antonio: «Non mi sono praticamente accorta di Mikaela Shiffrin»
Brigitte Bardot e la promessa all'unico figlio, mai voluto, «oggetto della mia sventura»
Aggressione a Solduno, arrestato un 48enne per tentato omicidio
Ecco perché Swiss-Ski ha valutato un reclamo sulla vittoria di Shiffrin

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Cremlino respinge accuse di fake news sull'attacco alla villa di Putin

Guerra in UcrainaCremlino respinge accuse di fake news sull'attacco alla villa di Putin

Medio Oriente. Yemen rompe accordo con Emirati: «Via tutte le truppe dal Paese»

Medio OrienteYemen rompe accordo con Emirati: «Via tutte le truppe dal Paese»

Aveva 80 anni. Bangladesh: morta Khaleda Zia, ex premier favorita alle elezioni

Aveva 80 anniBangladesh: morta Khaleda Zia, ex premier favorita alle elezioni