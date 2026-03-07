La compagnia petrolifera statale reagisce ai continui attacchi dell'Iran contro il Kuwait. (foto d'archivio) Keystone

Il Kuwait ha annunciato una riduzione precauzionale della produzione e della raffinazione del petrolio greggio a seguito dei continui attacchi dell'Iran contro il paese e delle «minacce iraniane al passaggio sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz».

Keystone-SDA SDA

Kuwait Petroleum Corporation, la compagnia petrolifera statale, ha affermato che la decisione rientra nella sua «strategia di gestione del rischio e continuità operativa», riporta il «Guardian».