Crisi in Medio Oriente La compagnia petrolifera nazionale del Kuwait annuncia un taglio alla produzione

SDA

7.3.2026 - 15:41

La compagnia petrolifera statale reagisce ai continui attacchi dell'Iran contro il Kuwait. (foto d'archivio)
Keystone

Il Kuwait ha annunciato una riduzione precauzionale della produzione e della raffinazione del petrolio greggio a seguito dei continui attacchi dell'Iran contro il paese e delle «minacce iraniane al passaggio sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz».

Keystone-SDA

07.03.2026, 15:41

07.03.2026, 16:09

Kuwait Petroleum Corporation, la compagnia petrolifera statale, ha affermato che la decisione rientra nella sua «strategia di gestione del rischio e continuità operativa», riporta il «Guardian».

