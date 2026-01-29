  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina L'annuncio di Trump: «Putin ha accettato la tregua per il gelo», mentre continuano le attività diplomatiche

SDA

29.1.2026 - 21:54

«È stato molto carino», ha commentato Donald Trump in riferimento alla conversazione che ha avuto con Vladimir Putin.
«È stato molto carino», ha commentato Donald Trump in riferimento alla conversazione che ha avuto con Vladimir Putin.
KEYSTONE

Niente attacchi su Kiev e altre città «per una settimana», vista la crudele ondata di gelo preannunciata per i prossimi giorni in Ucraina, con minime che potrebbero toccare i 30 gradi sotto lo zero. Donald Trump fa sapere al mondo di aver ottenuto il «sì» di Vladimir Putin alla sua richiesta di uno stop di qualche giorno alle ostilità sul terreno. «Non hanno mai vissuto un freddo del genere», spiega il presidente americano dalla Casa Bianca, dettagliando di aver «personalmente chiesto» al capo del Cremlino questa tregua. «Lui ha accettato, e devo dirvi, è stato molto carino», aggiunge il tycoon.

Keystone-SDA

29.01.2026, 21:54

29.01.2026, 21:58

L'annuncio di Trump non ha trovato nessuna conferma immediata da Mosca. «È una dichiarazione importante», è stata invece la prima reazione del leader ucraino, Volodymyr Zelensky, che su X ha ringraziato il presidente americano sottolineando che «l'approvvigionamento energetico è fondamentale per la vita» e che «le misure di de-escalation contribuiscono a un reale progresso verso la fine della guerra».

Un'eventuale pausa reale degli attacchi, in effetti, non potrebbe che far comodo agli ucraini: a maggior ragione visti i duri colpi inferti ultimamente dai russi al sistema energetico nazionale, denunciati di continuo da Zelensky, e visto che nel frattempo il generale inverno non solo non sta facendo sconti ma promette anche di sferzare la regione con temperature ancora più basse.

Fino a -27 °C

Il bollettino meteo per i prossimi giorni del resto fa battere i denti solo a guardarlo. Tra il 1° e il 3 febbraio si prevedono, in zone già martoriate dalla guerra come le regioni del Donetsk e del Kharkiv, minime che oscillano tra i 20 e i 27 gradi sotto zero.

Una situazione ai limiti della sostenibilità, soprattutto nelle località in cui gli attacchi delle forze russe hanno portato a interruzioni dei servizi di riscaldamento e forniture elettriche in case, scuole e altri edifici pubblici. A partire dalla capitale Kiev stessa dove anche nelle ultime ore, secondo Zelensky, si registrava «la situazione più difficile», con disperati tentativi ripristinare le forniture basilari lì così come in altre zone.

«I russi preparano un nuovo massiccio attacco»

Prima dell'ultimo annuncio di Trump, il presidente ucraino aveva anche avvertito i concittadini di ulteriori cattive notizie in arrivo. «I russi preparano un nuovo massiccio attacco», dichiarava, facendo riferimento ai rapporti di intelligence. Segnali da interpretare – è stato il succo del suo discorso – come un serio campanello d'allarme.

«È necessario che l'America, l'Europa e tutti gli alleati ora capiscano come questo getterebbe discredito sui colloqui diplomatici» imbastiti negli ultimi giorni tra gli inviati di Kiev, Mosca e Washington, ammoniva Zelensky.

Quasi in contemporanea, le forze russe colpivano di nuovo, con attacchi di droni in grado di uccidere almeno quattro persone nelle zone meridionali di Zaporizhzhia e Kryvyi Rih.

Ai prossimi colloqui non ci saranno Witkoff e Kushner

In parallelo, sono arrivate alcune novità sugli sviluppi delle attività diplomatiche in corso, rilanciate dai contatti trilaterali tra Russia, Usa e Ucraina dello scorso weekend ad Abu Dhabi.

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha fatto sapere che al prossimo round di colloqui, previsti a stretto giro, la possibile partecipazione di Washington non sarà affidata in persona ai due principali inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.

Mentre il Cremlino, tramite il portavoce Dmitrij Peskov, ha sottolineato di non aver ricevuto reazioni al nuovo invito recapitato a Zelensky per tenere negoziati a Mosca con Putin.

Un'altra sanzione dell'Ue alla Russia

Proseguono infine, gli appelli di Kiev rivolti agli alleati europei per chiedere di mantenere il sostegno alla causa ucraina, con il ministro degli Esteri Andriy Sybiha pronunciatosi in questo senso con un video-intervento al Consiglio affari esteri di Bruxelles.

Una risposta è arrivata con l'annuncio della decisione di inserire la Russia nella lista-nera antiriciclaggio dell'Ue. «Questo aumenterà i costi delle transazioni con le banche russe», ha spiegato l'alta rappresentante Kaja Kallas, aggiungendo che la mossa «aumenta la pressione» su Mosca.

I più letti

Un alto dirigente delle FFS ha rubato milioni. Ecco come funzionava il suo sistema
Che debutto per Tapola! L'Ambrì s'impone 3-2 nel quarto derby stagionale, Lugano al tappeto
L'Ecuador denuncia tentativo di incursione nel consolato a Minneapolis
La patch di Windows 11 paralizza i PC: come salvarsi?
Moby: «Con le donne ho chiuso»

La guerra in Ucraina

Guerra. Il capo di Stato maggiore russo ispeziona le truppe nell'est dell'Ucraina

GuerraIl capo di Stato maggiore russo ispeziona le truppe nell'est dell'Ucraina

Guerra in Ucraina. Stop definitivo al gas russo, ecco lo schiaffo dell'Ue a Putin

Guerra in UcrainaStop definitivo al gas russo, ecco lo schiaffo dell'Ue a Putin

Guerra. Kiev: «Raid russi sulle centrali elettriche, le regioni di Kharkiv e Donetsk sono al buio»

GuerraKiev: «Raid russi sulle centrali elettriche, le regioni di Kharkiv e Donetsk sono al buio»

Guerra. Cremlino: «Ad Abu Dhabi contatti costruttivi, ma c'è ancora molto da fare»

GuerraCremlino: «Ad Abu Dhabi contatti costruttivi, ma c'è ancora molto da fare»

Conflitti. Pioggia di fuoco sull'Ucraina, ma le trattative vanno avanti. Witkoff e Kushner da Putin

ConflittiPioggia di fuoco sull'Ucraina, ma le trattative vanno avanti. Witkoff e Kushner da Putin

Altre notizie

Iran. «I pasdaran sono terroristi»: l'Ue inasprisce le sanzioni a Teheran

Iran«I pasdaran sono terroristi»: l'Ue inasprisce le sanzioni a Teheran

Incontro diplomatico. La premier lituana incontra a Berlino il cancelliere Merz

Incontro diplomaticoLa premier lituana incontra a Berlino il cancelliere Merz

Maltempo. Emergenza e soldi mai spesi, il disastro annunciato di Niscemi

MaltempoEmergenza e soldi mai spesi, il disastro annunciato di Niscemi