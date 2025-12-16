Strage a Bondi Beach: la polizia annuncia che un attentatore si è risvegliato dal coma. Nella foto il rabbino Motti Feldman parla davanti al memoriale per le 15 vittime e gli oltre 40 feriti. Keystone

L'attentatore di Bondi Beach, Naveed Akram, si è risvegliato dal coma. Lo ha confermato la polizia citata dal Sydney Morning Herald.

Keystone-SDA SDA

Il 24enne è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche domenica sera dopo essere stato colpito dalla polizia. Suo padre, il 50enne Said Akram, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da un detective della polizia intervenuto durante l'attacco, in cui i due hanno ucciso 15 persone.

La polizia aveva precedentemente affermato che Naveed sarebbe stato incriminato una volta ripreso conoscenza. Non è chiaro in quali condizioni si trovi o quando potrebbe essere incriminato.