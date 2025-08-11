Medio OrienteL'Australia riconoscerà lo Stato palestinese a settembre
SDA
11.8.2025 - 07:00
L'Australia riconoscerà lo Stato palestinese all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Lo ha dichiarato il primo ministro Anthony Albanese.
«Finché non esisteranno uno Stato israeliano e uno Stato palestinese – ha dichiarato Albanese – la pace potrà essere solo temporanea. L'Australia riconoscerà il diritto del popolo palestinese a un proprio Stato».