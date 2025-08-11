  1. Clienti privati
Medio Oriente L'Australia riconoscerà lo Stato palestinese a settembre

SDA

11.8.2025 - 07:00

L'annuncio è stato fatto dal primo ministro Anthony Albanese.
Keystone

L'Australia riconoscerà lo Stato palestinese all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Lo ha dichiarato il primo ministro Anthony Albanese.

Keystone-SDA

11.08.2025, 07:00

11.08.2025, 08:04

«Finché non esisteranno uno Stato israeliano e uno Stato palestinese – ha dichiarato Albanese – la pace potrà essere solo temporanea. L'Australia riconoscerà il diritto del popolo palestinese a un proprio Stato».

