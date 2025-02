Su «Ordine di Trump» l'esercito apre due dighe in California. Gli esperti: «Non servirà a nulla»

I genieri dell'esercito degli Stati Uniti hanno aperto due dighe nella California centrale, provocando un aumento vertiginoso della quantità di acqua che ha invaso i bacini idrici e i canali irrigui della valle di San Joaquin, nella contea di Tulare.

Un'immagine dell'11 gennaio ricorda gli impressionanti e devastanti roghi che hanno distrutto molte zone a Los Angeles. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

Secondo diversi media, fra cui il Los Angeles Time e il New York Times, si tratterebbe di un ordine impartito dallo stesso presidente Donald Trump, collegando il gesto alla visita della scorsa settimana del tycoon nel sud della California devastata dagli incendi, durante la quale ha dichiarato che bisogna «aprire le valvole e le pompe» per permettere l'afflusso di più acqua, anche contro gli incendi.

Frasi con le quali Trump ha implicitamente accusato la California e il suo governatore dem, Gavin Newsom, di aver perseguito politiche sbagliate riguardi alla gestione delle risorse idriche.

Il Los Angeles Times cita Gene Pawlik, portavoce del corpo militare a Washington, secondo il quale l'azione è «coerente con la direttiva» di Trump di emettere «misure di emergenza a supporto delle risorse idriche» californiane.

Pawlik ha affermato che l'Army Engineering Corps sta rilasciando acqua dalle dighe «per garantire che la California abbia acqua disponibile per rispondere agli incendi».

Non è stato chiarito come o dove il governo federale intenda che defluisca l'acqua rilasciata, dice il giornale, mentre il New York Times intitola un articolo: «Funzionari di Trump rilasciano acqua che secondo esperti servirà a ben poco».