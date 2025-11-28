  1. Clienti privati
Medio Oriente L'esercito israeliano annuncia un'operazione nel sud della Siria

SDA

28.11.2025 - 11:25

Incursione dell'esercito israeliano in Siria. (Immagine d'archivio).
Incursione dell'esercito israeliano in Siria. (Immagine d'archivio).
Keystone

L'esercito israeliano ha annunciato venerdì mattina di aver condotto un'operazione nel sud della Siria per «arrestare dei sospetti», secondo un comunicato militare. Fonti siriane parlano di tredici morti.

Keystone-SDA

28.11.2025, 11:25

28.11.2025, 11:37

«Nella notte tra giovedì e venerdì, sulla base delle informazioni raccolte nelle ultime settimane, le forze (...) hanno lanciato un'operazione per arrestare i sospetti appartenenti all'organizzazione Jamaa Islamiya», si legge nel comunicato.

«I sospetti operavano nel villaggio di Beit Jann, nel sud della Siria, e svolgevano attività terroristiche contro i civili nello Stato di Israele», ha proseguito il comunicato, aggiungendo che sei dei suoi soldati sono stati feriti nello scambio di fuoco, tre dei quali in modo grave.

Il gruppo islamista Jamaa Islamiya, presente in Libano e in Siria, è alleato del movimento islamista palestinese Hamas.

Il bilancio dell'incursione è di 13 morti, secondo il direttore della Sanità della provincia di Damasco, Toufic Hassaba, citato dall'agenzia ufficiale Sana. Un precedente bilancio della televisione di Stato parlava di «dieci morti, tra cui donne e bambini».

Le tensioni fra Israele e Siria

Dopo la caduta del leader siriano Bashar al-Assad nel dicembre 2024 e l'arrivo di un nuovo governo islamista a Damasco, Israele ha effettuato centinaia di attacchi in Siria e ha dispiegato truppe nella zona demilitarizzata sulle alture del Golan, oltre la linea di demarcazione tra la parte di questo territorio siriano annessa unilateralmente da Israele nel 1981 e il resto della Siria.

Netanyahu chiede la smilitarizzazione di tutta la parte di territorio siriano che va da sud di Damasco alla linea di demarcazione del 1974, stabilita dopo la guerra arabo-israeliana del 1973 quando la Siria non riuscì a recuperare la parte delle alture del Golan occupate dal suo vicino.

